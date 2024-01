Kafountine : La mer avance, fait des dégâts grave et menace son existence

L’érosion côtière n’est plus une menace dans la zone de Kafountine, Kabadio ou encore Abéné, c’est une réalité que les populations vivent au quotidien et la situation s’est aggravée dangereusement ces derniers jours. En effet, la mer a pris progressivement la terre au niveau de la côte et les acteurs impuissants face au phénomène ont tenté chaque fois que possible d’apporter des réponses localement avec des moyens de fortune qui ne tiennent que le temps d’une marée basse.

Les nombreuses alertes lancées depuis des années n’ont pas secoué l’Etat qui était attendu depuis fort longtemps pour apporter des réponses avec des mesures durables pour freiner la mer ou du moins, ralentir considérablement l’avancée de la mer. Il y a quelques jours, une grande houle a échoué sur les côtes de Kafountine et les dégâts son catastrophiques vu qu’il n’y avait aucune défense pour casser la furie des eaux maritimes. Les usagers du quai de pêche se sont retrouvés les pieds dans l’eau et de nombreuses installations ont été envahi par les eaux causant d’énormes désagréments. La seule bande terre qui mène vers certains établissements hôteliers est « mangée » par les eaux créant ainsi le désarroi des responsables des hôtels et une précarité qui s’installe progressivement dans le secteur du tourisme.

Les clients ne viennent plus, les quelques rares touristes qui avaient fait des réservations ont tout bonnement annulé. Pour pouvoir rejoindre cette partie qui est en passe de devenir la quinzième île de Kafountine, il faut attendre que la marrée soie basse et il faut traverser à pied. En cas d’urgences sanitaire, aucune ambulance ne pourra y accéder et la gendarmerie ne peut intervenir si un problème de sécurité se posait dans cette zone isolée désormais du reste de la localité. C’est dans cette zone que se trouve aussi un cimetière et le site dédié à El Omar Foutihou Tall qui reçoit chaque année des milliers de pèlerins et des visiteurs, aujourd’hui il est menacé de disparition tout comme le cimetière dont le mur va bientôt céder aux coups récurrents des vagues d’eau de mer. Certains campements et autres structures hôtelières sont menacés s’ils ne sont pas déjà atteints ce qui plomb sérieusement l’activité touristiques.

Mais qui évoque Kafountine, parle de son dynamique quai de pêche qui est devenu sous-régional du fait qu’il regroupe plusieurs nationalités de la sous-région africaine. On y trouve des burkinabés, des guinéens, des gambiens, des ghanéens entre autres nationalités. Ce quai de pêche va disparaitre de la carte d’ici quelques années si rien n’est fait. En effet, sur les 13 hectares qui constituaient le site du quai de pêché, 3 sont déjà engloutis par les eaux de mer, conséquences, certaines pirogues ont du mal à atterrir et le débarcadère s’est rétrécit au point que les pêcheurs sont obligés de s’arrêter loin du débarcadère, dans les eaux pour ensuite sortir le poisson qui est transporté par des dockers sur leur tête ce qui ralentit considérablement les activités.

Le maire de Kafountine, David Diatta, les acteurs touristiques et ceux de la pêche ont lancé un énième SOS en direction des autorités de l’Etat, à la société civile et à la communauté internationales pour qu’ils viennent « sauver Kafountine » car l’heure est très grave. Ici, l’on craint le pire, heureusement que jusqu’à présent, il n’y a pas encore eu de perte en vie humaine mais le maire de Kafountine a peur que cela se produise vu la violence avec laquelle les eaux atteignent la partie continentale.

Selon David Diatta, il faut déclencher vite le plan d’organisation des secours (ORSEC) pour apporter la réponse appropriée à l’avancée de la mer sinon, les pertes seront encore plus importante et Kafountine ne pourra plus apporter la contribution qu’on attend de leur pour le développement du Sénégal en plus du risque de pousser les jeunes à prendre les pirogue pour aller voir mieux ailleurs au prix de leur vie quand on sait que Kafountine est aussi une zone de départ à l’émigration clandestine, un phénomène qui s’est soldé par un drame l’année dernière avec un bilan lourd perte en vie humaine chiffré à 14 morts, plus de 80 rescapés et des disparus.

Rappeler que la commune de Kafountine compte 19 villages dont 14 îles et 5 villages en terre ferme qui principalement situés au bord de la mer. Le tourisme, la pêche y sont les principales activités à côté des activités agricoles notamment l’arboriculture des agrumes et le maraîchage.

L.Badiane pour Xibaaru