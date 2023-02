Thiès Quatre (4) agresseurs mis hors d’état de nuire

Une bande composée de quatre agresseurs armés de machettes suscitait angoisse et inquiétude à Thiès. Ces bandits, qui opéraient à bord de deux motos, ont fait plusieurs victimes. Le caïd C. Tine et ses trois compères n’hésitaient pas à faire usage de leurs armes pour dépouiller leurs victimes qui tentaient de résister. C’est à cet effet que Modou (nom d’emprunt) a été grièvement blessé par ces bandits. Suite à une série de plaintes et de complaintes, la Section de recherches de Thiès a décidé de prendre cette affaire en main. Les hommes du capitaine Diouck ont ainsi usé de moyens techniques, suite à la description faite par une dizaine de victimes, pour neutraliser la bande à C. Tine, selon des sources de Seneweb.

Ainsi, les quatre agresseurs sont tombés dans les filets des pandores. En effet, ces mis en cause se faisaient passer pour des conducteurs de moto Jakarta pour commettre leurs forfaits. Ils s’activaient aussi dans le trafic de drogue. La fouille minutieuse effectuée par les limiers s’est soldée par la saisie de 22 cornets de chanvre indien par-devers les bandits. La suite de l’enquête a permis de mettre la main sur G. Seck, le receleur du gang. Ce gérant d’une boutique située à Thiès a été pris avec un téléphone portable de marque iPhone qui a été volé par les agresseurs.

Selon des sources de nos confrères, B. Mbaye, A.Thiam, C. Tine (chef du gang) et M. Sène sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols commis la nuit avec usage d’arme et moyen de locomotion et détention en vue de cession de chanvre indien, coups et blessures volontaires. Quant au commerçant G. Seck, il est visé pour recel. Les gendarmes de la Section de recherches de Thiès ont réussi à retrouver sept parmi les téléphones portables volés par le gang. Ces cellulaires ont été restitués à leurs propriétaires.