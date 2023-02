Babacar Diop a réitéré sa ferme volonté de revoir les trains circuler à Thiès

La sempiternelle question de la relance des Chemins de fer est revenue lors de l’intervention du maire de la ville, le Dr Babacar Diop. Prenant la parole lors du conseil présidentiel territorialisé dans la cité du rail, Mr Babacar Diop a réitéré sa ferme volonté de revoir les trains circuler et faire retentir leurs sifflets. « Je serai toujours un défenseur de la relance des Chemins de fer. La réponse que vous aviez donnée la dernière fois me rassure, mais encore une fois, M. le Président de la République, je serai l’homme le plus heureux du monde le jour où j’assisterai au redémarrage des activités des Chemins de fer ici à Thiés », a-t-il fait savoir.

Pour lui, au-delà du symbole que représentent les chemins de fer, les rails ont beaucoup contribué au développement cette cité. « Thiès est un don du rail. Cette ville a été produite par le rail. C’est le rail qui a transformé cette ville et a fait de Thiès la seconde ville du Sénégal au plan économique et aujourd’hui, la première ville parce qu’elle est la capitale administrative de notre pays pendant quatre jours », explique-t-il. Selon lui, le redémarrage va beaucoup contribuer au développement du tissu industriel indispensable pour le développement d’un pays. »

Vous avez un plan Sénégal émergent et l’on ne pourra jamais transformer notre économie sans l’industrialisation, donc vous avez une belle opportunité de faire de cette région la capitale industrielle de notre pays », renchérit-il. Il a également invité le Président Macky Sall à lancer le redémarrage des chantiers de Thiès. « Nous vous demandons aussi de revenir sur les chantiers de Thiès, de les évaluer pour un redémarrage. Nous les Thiessois en avons besoin et nous osons espérer compter sur votre ouverture et votre disponibilité », a-t-il tenu à faire remarquer sur Sud Quotidien.