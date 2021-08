Tirage CAN 2021 : Le Sénégal dans le groupe B

Le tirage au sort est terminé. Le Sénégal affrontera le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi en phase de poules de la CAN 2021. Respectivement hôte de l’édition et tenante du titre le Cameroun croisera notamment le Burkina Faso et l’Algérie fera face à la Cote d’Ivoire dans l’un des groupes les plus relevés.

Voici la liste complète des poules :

Groupe A :

Cameroun

Burkina Faso

Ethiopie

Cap-Vert

Groupe B :

Sénégal

Zimbabwe

Guinée

Malawi

Groupe C :

Maroc

Ghana

Comores

Gabon

Groupe D :

Nigeria

Egypte

Soudan

Guinée-Bissau

Groupe E :

Algérie

Sierra Leone

Guinée Equatoriale

Cote d’Ivoire

Groupe F :

Tunisie

Mali

Mauritanie

Gambie