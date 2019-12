TOKYO 2020-Macky invité à porter la flamme olympique

“Il est le premier président à être invité à porter la flamme olympique aux JO de Tokyo, en 2020”, a souligné Matar Bâ, dans les colonnes de l’Aps, évoquant “un honneur fait au Sénégal et à sa politique sportive”.

Si le Sénégal a été choisi comme premier pays africain à abriter les Jeux olympiques de la jeunesse en 2020, “c’est grâce aux investissements déterminants du président de la République pour le développement du sport au Sénégal”, a dit le ministre des Sports.

Les nombreuses missions d’observation et de visites effectuées par les membres du CIO dans les différents stades du Sénégal ont été également déterminantes dans ce choix, selon Matar Bâ.

Les questions d’infrastructures ont encore occupé une large place dans les débats lors desquels le ministre des Sports a confirmé l’ouverture de nouveaux chantiers au cours de l’année 2020.

“Le département des Sports envisage d’ouvrir de nouveaux chantiers d’envergure à l’instar du stade olympique de Diamniadio”, a indiqué M. Bâ, citant également la reprise des stades Léopold Sédar Senghor, Me Babacar Sèye, Aline Stoé Diatta, Lamine Guèye, Ely Manel Fall, Iba Mar Diop ainsi que la rénovation du CNEPS de Thiès et de la piscine olympique nationale.

Il s’est dit satisfait de constater que les députés ont compris la place que doit occuper le sport dans le développement du Sénégal.

“Oui, c’est heureux et je vois que vous êtes les premiers défenseurs du sport”, a insisté le ministre de sports à l’endroit des parlementaires.