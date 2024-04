Tony Parker : voici le montant de l’immense fortune de l’ancien joueur de basket de 41 ans

Ceux qui ne connaissent pas forcément la carrière sportive de Tony Parker ont peut-être découvert l’homme en train d’investir de grosses sommes d’argent dans des projets d’inconnus dans l’émission de M6 « Qui veut être mon associé ? », qu’il a rejoint en 2024. Une question se pose alors pour ceux-là (et pour les autres, qui savent aussi être immensément curieux) : mais quel est le montant de la fortune de l’ex-basketteur ?

Retour sur la carrière de Tony Parker

La réponse est plutôt difficile à donner. Et pour pouvoir le faire, il faut d’abord se replonger dans la carrière et l’histoire de ce bonhomme né à Bruges, en Belgique, le 17 mai 1982, d’un père américain et d’une mère néerlandaise. Le paternel était un basketteur et la mère était un mannequin. Dès ce moment-là, on pouvait s’imaginer que le petit Tony (qui porte le même prénom que son père) allait avoir une existence pas comme les autres.

Et en effet, elle ne l’a pas été. Plongé très vite dans l’univers du ballon orange, le petit Tony commencera le basket, jeune, avant de s’affirmer petit à petit. Il finit par rejoindre l’INSEP, puis le PSG Racing qui devient la saison suivante le Paris Basket Racing.

La suite, elle est un peu plus connue : il se présente à la draft NBA 2001. Tony Parker, qui mesure 1,86 mètre, est sélectionné en 28ᵉ position par les San Antonio Spurs. Il y restera jusqu’en 2018 (avec une petite pige en 2011-2012 à Lyon-Villeurbanne) avec le succès qu’on lui connaît. Tony Parker est une légende du basket français, mais également une légende NBA. Là-bas, il a remporté quatre fois le championnat en 2003, 2005, 2007 et 2014, en étant MVP des finales en 2007, il est apparu aux All-Star Game, tout cela lui permettant d’entrer au Hall of Fame de la NBA, en 2023. Le premier Français à y parvenir, en attendant peut-être Victor Wembanyama dans quelques années.

Quelle est la fortune de Tony Parker ?

Tout au long de ces belles saisons aux États-Unis, Tony Parker a engrangé de sacrés salaires. En 8 ans de NBA, Tony Parker aurait récolté près de 170 millions de dollars rien qu’en salaires, avec un summum atteint en 2017-2018 où il aurait touché 15 453 126 dollars sur la saison. Pas mal, non ? À cela, on peut aussi ajouter des contrats publicitaires importants avec des marques comme Quick, Betclic, SFR ou encore Kinder. Tout cela a fait de lui le sportif français le mieux payé de la planète pendant plusieurs années consécutives.

Grâce à cet argent rudement gagné, Tony Parker a pu investir dans différents domaines : il a racheté un domaine viticole, une station de ski, il a investi dans le monde hippique et il est le président du club de basket français de l’ASVEL. Du côté de ses activités, on peut également noter qu’il anime le Skweek Show et qu’il a donc rejoint M6 il y a quelques mois, comme dit précédemment.

L’ancien compagnon d’Alizé Lim et d’Eva Longoria est donc, si l’on résume, un homme d’affaires et un investisseur. Tout cela se répercute sur son compte en banque. Sa fortune s’élèverait ainsi à 200 millions d’euros. Et ses projets sont loin d’être terminés. Son objectif ? Un jour pouvoir acheter une franchise NBA. Et pourquoi pas voir sa fortune dépasser le milliard de dollars. D’ailleurs, touche-t-il plus d’argent maintenant que lors de sa carrière de basketteur ? « Non, mais c’est mon but ! En attendant, je gagne tout de même très bien ma vie », a-t-il lancé à La Tribune. On veut bien le croire.

Source MSN