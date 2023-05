Tony perce la défense de Sonko…Les pyromanes arrêtés, Pastef a chaud

Une guérilla urbaine s’est installée à Dakar. Ousmane Sonko venu tout droit de la Casamance avec un appel à l’insurrection pour déloger Macky Sall du Palais, a lancé des jeunes dans les rues pour brûler tout sur leur passage. Des maisons de ministres ont été brûlées et des biens publics saccagés. Des installations du BRT en construction ont été endommagées par des badauds en furie. Des rebelles venus tout droit de Casamance disent certains. Et pour d’autres, ce sont des jeunes de Pastef qui ont tout prémédité. Mais le ministre de l’Intérieur vient de percer cette ligne de défense du leader de Pastef. La peur change de camp…

Après les incidents survenus lundi dernier, Ousmane Sonko a fait une sortie tard dans la soirée pour demander aux jeunes de maintenir la pression sur le gouvernement. Ousmane Sonko demande aux jeunes de multiplier les actes de vandalisme. Sonko défie les autorités et appelle à l’insurrection. Le ministre de l’Intérieur qui est garant de la sécurité des biens et des personnes, a répondu à Sonko : « l’Etat prendra toutes ses responsabilités comme il l’a toujours fait pour assurer la sécurité des personnes et des biens et surtout leur intégrité, partout sur le territoire national ».

Et les mots du patron de la Police ne sont pas restés vains. Ses éléments ont procédé à des arrestations Des individus en possession de cocktails Molotov ont été interpellés par la Gendarmerie et la Police. En plus, d’autres ont été surpris dans des maisons en train d’en préparer.

Concernant les attaques contre les ouvrages de la ligne Bus rapid transit (Brt) en chantier, trois individus sont déjà tombés.

Selon le Ministre de l’Intérieur, des investigations se poursuivent. Et selon plusieurs sources policières, des éléments infiltrés ont percé les défenses du leader du Pastef. Dans les prochaines heures avant le procès, plusieurs pyromanes venus tout droit de la Casamance seront mis aux arrêts. Sonko qui compte sur ces pyromanes pour tout brûler après le verdict de l’affaire l’opposant à Adji Sarr, n’aura que ses yeux pour pleurer. Le ministre de l’intérieur aura déjà fait le nettoyage. Sonko pourrait aussi avoir un aller simple pour Rebeuss….

Comment faire pour se sortir de la situation ? Voilà une question qui tracasse Ousmane Sonko depuis des mois. La tête de file de Pastef multiplie les bévues, les sorties maladroites. Ousmane Sonko s’est engouffré dans un tunnel dont la seule issue conduit tout droit à Rebeuss. Tout ceci, à cause de ses appels répétitifs à la violence dans les rues pour faire tomber le régime du Président de la République Macky Sall.

Ces derniers temps, l’on assiste à toutes sortes de violence. Des biens appartenant à la nation sont saccagés. Des individus supposés être des militants de Pastef ont été pris la main dans le sac en possession de cocktails Molotov ou en train de les confectionner. Une dame militante de Pastef a été même cueillie chez elle à Keur Massar, après avoir été désignée comme étant celle qui finançait des jeunes pour qu’ils confectionnent des cocktails Molotov.

L’intention était manifeste. Déstabiliser le pays en sabotant les infrastructures, faire face aux forces de l’ordre en s’armant de cocktails Molotov. Il n’y a pas de doute que tout ceci est un plan élaboré pour essayer de faire tomber le régime du Président de la République Macky Sall. Les maisons ainsi que les véhicules de certaines autorités, sont pris pour cibles par les manifestants qui brûlent tout sur leur passage.

Ousmane Sonko avait compté sur cette stratégie pour ramasser le pouvoir dans la rue. Tout ceci sous l’œil complice d’organisations de la société civile et d’associations des Droits de l’homme. Il faut dire que la tête de file de Pastef, en planifiant tout ça, avait espéré s’en tirer à si bon compte. Manifestement, il a sous-estimé le ministre de l’Intérieur Antoine Félix Diome. Ce dernier maîtrise parfaitement la situation, et réussit à annihiler tous les coups élaborés par Ousmane Sonko qui a compris à présent qu’il est plus proche en ce moment de Rebeuss que même de la cité Keur Gorgui.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn