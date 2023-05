Dakar vomit Sonko…le «Gatsa Gatsa» échoue encore

Les défaites se succèdent et se ressemblent chez Ousmane Sonko. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est devenu un gros looser. Tout ce qu’il touche se gâte. Depuis deux ans, le maire de Ziguinchor tente un soulèvement populaire. Il veut pousser les jeunes à se rebeller contre le président Macky Sall. Dakar devait être l’épicentre de cette révolution des Patriotes. Mais leur leader a lamentablement échoué. Et à ce rythme, rien ni personne ne pourra sauver Sonko du destin tragique qui l’attend.

Ousmane Sonko n’a que la bagarre à la bouche. A chaque fois qu’il prend la parole, c’est pour appeler les jeunes à défier les forces de l’ordre. Livré de force à la Cité Keur Gorgui, il s’est adressé aux sénégalais. Le leader radical les invite à se lever « comme un seul homme parce que force doit rester au peuple ». Sonko voudrait un mouvement national pour chasser Macky Sall. Et pour le patriote en chef, cela ne se fera que par la force de la rue. Sonko veut tout avoir par les biceps.

Pour cela, il a quitté Ziguinchor pour en finir avec le régime à Dakar. Mais la bataille finale peine à décoller. Non seulement, c’est Antoine Diome qui a forcé Sonko à arrêter sa caravane. Mais depuis l’appel de Sonko, rien ne bouge dans la capitale. De rares manifestations ont été notées le lundi. De petits groupuscules ont attaqué certains endroits vulnérables. Avant de se faire chasser par les forces de l’ordre. Ce qui a fait échouer le plan des pyromanes.

Comme l’avait prédit Xibaaru, le «Gatsa Gatsa» est un véritable échec à Dakar. Au lendemain de l’appel de Sonko (mardi) aucune manifestation n’a été notée dans la capitale sénégalaise. Les trouble-fêtes sont traqués par les forces de l’ordre. À l’heure actuelle, beaucoup d’entre eux ont été arrêtés. Contrairement aux dispositifs passés, la Police et la Gendarmerie ont augmenté les effectifs. Au niveau des points stratégiques, on note une forte présence des hommes de Antoine Diome dit Tony.

Et si Sonko a véritablement échoué à Dakar, c’est que la population refuse d’être le lance-flamme qui va détruire la capitale. La majorité des personnes arrêtées ne sont pas de Dakar. Elles ont été convoyées de Zig à Dakar par le patriote en chef. Les dakarois ne veulent pas servir les intérêts d’un leader en perdition. Si Sonko compte sur le «Gatsa Gatsa» à Dakar, il ne sortira pas de sitôt de la maison qui lui sert de prison dorée. Dans la capitale, les priorités sont ailleurs.

A moins d’un mois de la Tabaski, c’est l’effervescence dans les grands marchés de Dakar. Tous les pères et mères de famille n’ont d’yeux et d’oreilles que pour la fête du mouton. Les commerçants ne prendront jamais le risque de suivre Sonko dans ses délires alors qu’ils sont dans leur période. Les priorités sont ailleurs dans la capitale sénégalaise. Les casseurs de Sonko ne font que l’enfoncer davantage. La population n’en peut plus de leur vandalisme. Et quand ils se mettront à riposter, les patriotes et leurs souteneurs connaîtront leur douleur.

Ousmane Sonko se croit le plus intelligent. Le maire de Ziguinchor oublie que sa côte de popularité ne cesse de chuter. Depuis l’éclatement de l’affaire Sweet Beauté, le nombre de ses souteneurs baisse de jour en jour. En lançant le «Gatsa Gatsa», le leader de Pastef a oublié qu’on n’était plus en mars 2021. Actuellement, aucun confinement n’étouffe les dakarois. La pandémie de Covid-19 est un vieux souvenir. En grosso modo, rien ne pousse les jeunes à détruire la capitale sénégalaise.

Et ce ne sont pas les escapades nocturnes de Sonko qui vont y changer quelque chose. Le chef de l’opposition radicale doit se faire une raison. Pastef ne tient plus le haut du pavé. Le maire de Ziguinchor est de plus en plus vomi. À ce rythme, même son emprisonnement ne changera pas grand-chose à la marche du pays. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux est loin de la réalité sur le terrain. Sonko se conjugue, désormais, au passé.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru