Top 5 des crypto-monnaies à surveiller en 2022

Avec l’élan actuel du marché des crypto-monnaies, voici un aperçu de 5 crypto-monnaies que les investisseurs devraient surveiller en 2022.

BTC de Bitcoin

Bitcoin a atteint des sommets historiques vers la fin octobre et a vu sa capitalisation boursière s’échanger à plus de 1,2 billion de dollars. Ce qui en fait le 6e actif le plus capitalisé, selon Asset Dash. Bien que le prix du bitcoin soit redescendu à environ 58 206,92 dollars, après avoir atteint son nouveau sommet historique, il y a toujours des chances d’une possible relance.

Les données de Glassnodes, une société d’analyse, révèlent que même avec ce nouveau record, les gros investisseurs achètent toujours plus d’actifs. A titre d’exemple, au cours de la semaine où le Bitcoin a atteint des sommets historiques, 2,5 milliards de dollars ont quitté les échanges. Vous l’aurez compris, certains investisseurs ont profité de la hausse du prix du Bitcoin pour vendre. C’est le cas pour certains utilisateurs de la plateforme bitcoinprime.io/fr/. Grâce aux conseils avisés des analystes de Bitcoin Code, ils savent exactement quel est le bon moment pour se retirer…

DOT de Polkadot

Polkadot est un protocole multichaîne de partitionnement open source qui facilite le transfert de tout type de données ou d’actifs, pas seulement des jetons, rendant ainsi un large éventail de chaînes de blocs interopérables les unes avec les autres.

Le fondateur de Polkadot (DOT), Gavin Wood, dans un tweet, a dévoilé un fonds de développement de 776 millions de dollars. Il a expliqué que le trésor de Polkadot a alloué plus de 18,9 millions de DOT à un fonds de développement qui sera déboursé par le biais de la gouvernance communautaire. Le jeton natif de Polkadot, DOT, se négocie actuellement à 42,90 $, ce qui représente une hausse journalière d’environ de 3 %.

L’EFP de Vechain

VeChain est une plate-forme de chaîne d’approvisionnement basée sur la blockchain, qui vise à utiliser la gouvernance distribuée et la technologie de l’Internet des objets (IoT) pour créer un écosystème qui résout certains des principaux problèmes de gestion de la chaîne d’approvisionnement. La plate-forme existe pour perturber les modèles de chaîne d’approvisionnement traditionnels en utilisant la blockchain pour changer la façon dont les industries font des affaires.

Une caractéristique unique est que les détenteurs du jeton natif de la crypto-monnaie Vechain, VET, reçoivent des dividendes dans son deuxième jeton natif appelé THOR (VTHO). Le jeton natif de Vechain, VET, se négocie actuellement à 13 cents, en hausse de 0,06% au moment de la rédaction de ce rapport.

AXS d’Axie Infinity

La plate-forme Axie Infinity a pris d’assaut la communauté des joueurs. La plate-forme a été responsable de la croissance astronomique et de l’intérêt pour l’industrie des jeux NFT et blockchain. En octobre, la plateforme a généré plus de 196 millions de dollars (52 652,86 ETH). Depuis que Facebook a annoncé le changement de nom et sa nouvelle orientation, il y a eu une augmentation de la hausse des jetons métavers et le jeton Axie Infinity AXS est actuellement la pièce de monnaie la plus tendance dans cet espace crypto-monnaie selon coinmarketcap.

De nombreux analystes spéculent qu’il y a encore plus de place pour la croissance de la plate-forme play-to-earn car de nombreuses personnes s’y intègrent. AXS est actuellement classé n°22 par capitalisation boursière, renversant des crypto-monnaies bien connues telles que VET, ICP et FTT. L’actif se négocie actuellement à 134,82 $.

FTT de FTX

FTT est le jeton de crypto-monnaie natif de l’une des plateformes de trading de dérivés crypto les plus populaires, FTX. FTX a fait l’actualité au cours des dernières semaines alors que la plate-forme a récemment levé un total de 420,69 millions de dollars lors d’un tour de table de série B-1, ce qui porte la valorisation de l’entreprise à 25 milliards de dollars. La société a levé des fonds auprès de 69 investisseurs, dont Tiger Global et Ribbit Capital. FTT se négocie actuellement à 58,68 $.