Touba la Religieuse…Victime de la violence politique

Violence tous azimuts, Touba entre mille feux

La ville sainte de Touba est fondée par Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Au départ, la capitale religieuse avait un statut de village mais au fil des années, l’accroissement démographique a fait qu’elle fait partie des villes les plus peuplées du pays.

La spécifié était aussi marquée par une population à dominante religieuse et après la mémorisation du Saint Coran, les esprits étaient résolument tournés vers le commerce. En atteste le grand marché Ocass qui est le centre commercial où les commerçants exercent leur business.

L’autre fait remarquable est que les jeunes étaient aussi tournés vers l’émigration. En effet, Touba s’est aussi développé avec l’apport considérable des émigrés.

Mais aujourd’hui force est de reconnaître que la donne a complètement changé dans la cité religieuse. L’esprit des populations essentiellement composées de jeunes qui n’ont pas reçu d’éducation religieuse encore moins l’éducation de base qui revient aux parents. Les jeunes sont laissés à la merci des tarés de la société. Violences, agressions, viols et meurtres sont le lot quotidien des populations. Malheureusement, Touba occupe une bonne place dans les faits divers.

Le Ndiguel du khalife général des mourides est foulé au Pied. On ne respecte plus les recommandations du représentant de Serigne Touba sur terre. D’abord le problème des salafistes, ensuite les homosexuels et enfin des politiciens radicaux. Ces derniers ont déchiré le Ndiguel du khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké qui interdisait les manifestations et la politique dans le périmètre communal de Touba.

Face aux baye Fall destinés à faire respecter le Ndiguel, les jeunes ont manifesté et cassés des biens d’honnête citoyens qui n’ont que leurs yeux pour constater avec désarroi le saccage de leur source de revenus.

Ni la mise en place d’un escadron de gendarmerie, ni la mise en place d’un commissariat spécial et de commissariats secondaires ne peuvent faire revenir ces jeunes à la raison. Il suffit d’un rien pour les voir descendre dans la rue pour manifester violemment.

En tout état de cause, les autorités administratives et les autorités religieuses doivent prendre très au sérieux la lancinante question de la jeunesse de Touba. Avec des formations et des séances de sensibilisation, les populations pourraient avoir un autre état d’esprit autre que celui qui est constaté avec amertume par tout le monde

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn