Zaccaria Coulibaly à Macky : « sachez que vous n’êtes pas seul dans cette épreuve »

Lettre de Soutienn de Zaccaria Coulibaly au président Macky Sall

A Son Excellence Macky SALL, Président de la République du Sénégal,

Je tenais à vous adresser ce message de soutien en cette période difficile. Je suis pleinement conscient des défis auxquels vous faites face en tant que notre président, et je veux que vous sachiez que vous n’êtes pas seul dans cette épreuve.

La tâche de diriger un pays n’est jamais facile, et je suis impressionné par votre dévouement et votre engagement envers le bien-être de notre nation, même lorsque les critiques et les difficultés semblent accablantes. Vous avez pris des décisions difficiles dans l’intérêt de tous, et je vous admire pour votre courage et votre résilience.

Je comprends que la popularité fluctue et que les opinions publiques peuvent être changeantes. Mais je tiens à vous assurer que nombreux sont ceux qui reconnaissent vos efforts sincères pour améliorer notre pays, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles.

En ces moments de doute et de contestation, rappelez-vous que votre leadership est important et que vos actions ont un impact sur la vie de millions de personnes. Continuez à écouter les préoccupations du peuple et à œuvrer pour le bien commun avec intégrité et compassion.

Sachez que vous avez le soutien de nombreux citoyens qui croient en votre vision et en votre capacité à surmonter les obstacles. Restez fort et concentré sur vos objectifs, et rappelez-vous que l’histoire retiendra les efforts que vous avez déployés pour faire avancer notre pays dans la bonne direction.

En tant que citoyen engagé, je suis prêt à vous soutenir dans les moments difficiles et à travailler ensemble pour surmonter les défis qui se dressent devant nous. Nous sommes dans le même bateau, et ensemble, nous surmonterons ces épreuves et construirons un avenir meilleur pour tous.

Je vous serai toujours reconnaissant de m’avoir offert l’opportunité de servir mon pays, et je vous resterai fidèle jusqu’au terme de mon engagement.

Zaccaria COULIBALY