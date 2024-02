Macky Sall impopulaire au Sénégal…Indésirable partout

Moussa Diouf est un jeune marchand ambulant, 25 ans révolus, habitant la banlieue. Bien que son travail quotidien soit pénible et ses revenus faibles, il n’a jamais caché son amour pour Macky Sall. Même au plus fort de la crise de mars 2021 et de juin 2023, Moussa affichait toujours son admiration pour Macky Sall. Mais depuis quelques jours, Moussa Diouf est devenu un homme totalement désespéré. Il ne reconnaît plus son idole Macky Sall et ses propos contre lui sont teintés de désespoir et de haine. Tout comme Moussa Diouf, plusieurs inconditionnels de Macky, déçus du report de la présidentielle, lui ont tourné le dos. Comment Macky Sall est devenu impopulaire au Sénégal et indésirable en certains endroits…

Hier matin, une télé de la place balançait en boucle : « En raison de la crise politique au Sénégal, Macky Sall ne participera pas au sommet de l’UA prévu le week-end prochain à Addis Abeba ». Une première en 12 années de règne. Macky Sall ne ratait jamais les grands rendez-vous continentaux et internationaux. Pour un sommet comme celui de l’UA, Macky Sall a choisi de dépêcher à sa place son ministre des Affaires étrangères, Ismaïla Madior Fall. Une première.

Un Chef de l’Etat sénégalais qui fuit comme un galeux une rencontre internationale, on ne l’a jamais vu, ni sous feu Léopold Sédar Senghor, ni sous Abdou Diouf ni sous Me Abdoulaye Wade. Est-ce à dire qu’aujourd’hui, Macky Sall serait devenu indésirable dans les grandes rencontres internationales ? Son absence à Addis Abeba est pleine de sens.

On n’aurait jamais cru que le Président de ce Sénégal tant jalousé sur le plan international pour sa démocratie légendaire, serait relégué au rang de leader de second rang. Le Sénégal a chuté avec cette décision impopulaire de reporter la date de l’élection présidentielle. Tout ceci pour les caprices d’un truand de la République qui vit dans son « exil doré » au Qatar et qui avait été condamné pour enrichissement illicite. Karim Wade est reconnu coupable d’avoir détourné 138 milliards FCFA.

Jusqu’ici, il doit verser dans les caisses du Trésor public, cette amende de 138 milliards FCFA. Karim Wade s’est vu refuser sa candidature à l’élection présidentielle pour parjure après avoir déclaré qu’il ne dispose exclusivement que de la seule nationalité sénégalaise, alors qu’il a aussi celle française. Ce qui est interdit par la Constitution. Karim Wade doit être poursuivi par la Justice. De la même manière que l’est Mme Rose Wardini, une candidate déclarée accusée de disposer de la double nationalité sénégalaise et française et qui actuellement est sous liberté conditionnelle.

A cause de Karim Wade, le Sénégal est sens dessus sens dessous. En vaut-il la peine ? Assurément non. A cause de Karim Wade, le Sénégal est dans une crise institutionnelle sans précédent alors que lui se trouve dans son « exil doré » au Qatar. Macky Sall est tombé dans un piège. Le Sénégal vit des heures sombres. Pour la première fois dans son histoire, le Sénégal se trouve isolé sur le plan international.

Macky Sall voulait certes bien faire pour avoir une élection présidentielle inclusive…Mais c’était sans compter avec Karim Wade et avec le revers de cette opposition qui, bien qu’elle souhaitât un report, a fait volte-face pour accuser Macky Sall de vouloir prolonger son mandat. Et Macky est tombé dans le piège de cette opposition. Il est lynché sur les réseaux sociaux et des dénonciations fusent de tous les coins du monde entier…

Au Sénégal, le 3 juillet 2023, Macky devenait l’homme le plus aimé du Sénégal et le plus couru d’Afrique et du monde… Et le 3 février 2024, Macky devient l’homme le plus impopulaire du Sénégal… Une tâche pour un homme qui a marqué le Sénégal et toute la communauté internationale. Macky Sall a conduit le Sénégal dans la voie de l’émergence. Il a été un défenseur des libertés démocratiques. Malheureusement pour lui, il est tombé dans le piège d’individus aux sombres obscures.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn