Macky Sall joue le «bon samaritain»…la justice piétinée

Le Sénégal est en train de vivre un moment unique de son existence. Depuis 2019, le pays de la Teranga va de mutation en mutation. Les hommes politiques sont en train de façonner le modèle démocratique sénégalais à leur image. Devenu leader de l’opposition, Ousmane Sonko a voulu s’imposer par la violence. Mais c’était sans compter sur le chef de l’Etat. Macky a bien géré son opposition. Arrivé au dernier tournant de son second mandat, le commandant en chef commet des erreurs impardonnables. Des erreurs qui se répercutent jusque dans le fonctionnement de la Justice.

Quelle mouche a piqué le Président Macky Sall ! À la veille de l’élection présidentielle du 25 février, il a tout bonnement décidé d’annuler le scrutin. Une décision qui place Macky dans le viseur des sénégalais. Tout le monde le soupçonne de vouloir s’accaparer le pouvoir. Alors qu’il avait tout pour sortir par la grande porte, il a préféré passer par la fenêtre. Dos au mur, le «génie politique» cherche une solution par la voie du dialogue. Pour amener tous les acteurs à la table des négociations, l’État est en train de montrer les failles du système judiciaire sénégalais.

Depuis jeudi, les détenus dits politiques sont en train d’être libérés. Après des mois dans les geôles du pays, ces hommes et femmes hument l’air de la liberté. Plus de 1600 personnes ont été arrêtées depuis les événements de mars 2021. Ils sont dispersés dans les différentes prisons du pays. La majorité sont des partisans ou des sympathisants du leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Pour dialoguer avec Ousmane Sonko, le «bon» Macky Sall a libéré tout le monde.

Mais où est la justice dans tout cela ? La majeure partie de ses personnes ont été arrêtées pour troubles à l’ordre public ou participation à une manifestation non autorisée. D’autres ont été arrêtées pour terrorisme. Certains sont même cités dans l’affaire dite «Forces spéciales». En français simple, tous ces détenus étaient accusés de vouloir faire basculer le pays. Ce sont eux qui sont tranquillement libérés pour inviter au dialogue l’opposant le plus radical de toute l’histoire politique.

La libération de ces détenus pose la question des longues détentions préventives au Sénégal. Aucune des personnes libérées n’a été jugée dans le fond. Après un long mandat de dépôt, des étudiants, chômeurs, travailleurs ou hommes politiques, recouvrent la liberté sans une forme de procès. S’ils sont libres, c’est grâce à la «bonté» du président. Et pourtant Macky Sall a toujours clamé la séparation des pouvoirs. L’idéal pour entamer un dialogue franc et sincère aurait été de donner à ces jeunes un procès juste et équitable.

Cette libération soudaine des partisans de Ousmane Sonko risque de mettre le doute sur les charges qui pèsent sur les personnes arrêtées depuis mars 2021. Ce qui risque de sauver les pyromanes présumés arrêtés dans l’affaire du bus brûlé à Yarakh. Mais les patriotes ne devraient pas sauter de joie de sitôt. Avec le président Macky Sall, les choses peuvent changer du jour au lendemain. La preuve, ces détenus libérés sont en train d’être remplacés par ceux arrêtés lors de la dernière manifestation contre le report de la présidentielle.

La machine est en marche. Macky Sall a besoin de tous les acteurs politiques pour dialoguer. Et Ousmane Sonko est sans doute le plus important parmi tous ces leaders. Mais de lourdes charges pèsent sur le maire de Ziguinchor, qui a voulu faire basculer le pays. Alors, tous les observateurs de la scène politique se demandent si le chef de l’Etat va franchir la ligne rouge. Ce, en libérant le leader de l’ex Pastef et son numéro 2. Une folie qui n’aura pas sans conséquence pour Macky Sall et son entourage.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ne sont pas connus pour faire des concessions. Une fois au pouvoir, ils feront payer tous les membres du régime actuel. Et cela, les membres de Benno le savent. C’est la raison pour laquelle ils ne veulent pas que les patriotes arrivent au pouvoir. Mais les erreurs du chef de l’Etat risquent de se répercuter sur le bon fonctionnement du pays. Par conséquent précipiter l’ascension des troubles fêtes !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru