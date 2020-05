Touba : Serigne Khassim Mbacké met en garde Serigne Amsatou Mbacké Abdoul Ahad…

«Des lobbies ont réussi à s’installer à Touba. Aidés par certains membres de la famille de Serigne Touba, ils ont, aujourd’hui, droit de cité. Ils cherchent à saper l’héritage du Cheikh. Pour preuve, les forces de l’ordre entrent dans la Ville Sainte et violentent à dessein, des descendants de Borom Touba et les talibés …».Ce message Watshapp de Serigne Amsatou Mbacké Ibn Serigne Aboul Ahad Mbacké (3ème Khalife des Mourides) sème le désordre à Touba. Ce qui fait monter au créneau Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Rassoul : «Les propos de Serigne Amsatou Mbacké Abdoul Ahad sont vraiment mal venus. Pourquoi il utilise ce canal (Watshapp) pour parler de lobbies à Touba. S’il a quelque chose à dire, il n’a qu’à venir voir le Khalife Général des Mourides. Serigne Mountakha Mbacké reste ouvert à tout le monde. Cette méthode n’est pas la meilleure pour déplorer ce qui se passé, actuellement, à Touba», tonne le jeune Mbacké-Mbacké qui, de rajouter : «Il n’ya pas de lobbies. Serigne Amsatou doit savoir que les contextes diffèrent d’un khalifat à un autre. La démographie de Touba a connu une croissance exponentielle .Cet état de fait impose une nouvelle manière de gérer la Cité bénite. Tout le monde est au courant des faits divers récurrents à Touba (meurtres, drogue, vols, braquages, etc.). C’est ce qui pousse l’Etat à venir en appoint pour maîtriser la situation. Serigne Mountakha Mbacké entretient de bonnes relations avec le Président de la République son Excellence Macky Sall qui l’aide, d’ailleurs, à rendre plus moderne la Ville Sainte. Serigne Amsatou Mbacké qui s’agite est profondément en retard sur les grands enjeux de l’heure », dira-t-il.

Le petit-fils de Borom Darou Minam, de conclure : «La pandémie à Coronavirus ou Covid-19 qui frappe une bonne partie du monde n’épargne pas Touba. L’Etat a pris toutes les dispositions idoines pour contenir le mal. On doit saluer cette démarche du Chef de l’Etat et de son gouvernement. Quant’ à les prières, elles se déroulent dans le respect strict des mesures édictées par nos autorités sanitaires. Peut-être, Serigne Amsatou qui déplore l’absence de prières et la fermeture des mosquées à Touba, habite une autre planète autre que la nôtre », raille-t-il.