Tournée à Saint-Louis : Dr Fatou Diouf impulse un nouvel écosystème à la pêche locale 

Dr. Fatou Diouf, Ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a entamé ce jeudi une tournée stratégique dans la région de Saint-Louis, marquée par des rencontres avec les acteurs de l’écosystème de la pêche locale. Cette visite, à la fois riche en échanges et en actions concrètes, visait à répondre aux préoccupations des communautés côtières et à donner une impulsion nouvelle aux infrastructures maritimes de la région. La première étape de cette tournée s’est déroulée à Gandiole, où le ministre a pris la mesure de l’urgence concernant la brèche de Pilote Barre.

Les habitants, inquiets des risques croissants d’érosion, ont reçu l’assurance que l’État prendra des mesures rapides pour renforcer la protection de leurs zones d’habitation. Dr. Diouf a affirmé : « Il est de notre devoir de garantir la sécurité des populations et de renforcer la résilience face à ces phénomènes naturels. » Le ministre a ensuite visité Moubaye, un site crucial pour la transformation du poisson, où elle a rencontré les femmes transformatrices. Saluant leur résilience et leur rôle central dans l’économie locale, elle a annoncé de nouveaux programmes de soutien, notamment par le biais de formations et la mise à disposition d’équipements modernes.

« Nous devons valoriser et professionnaliser ces métiers, indispensables à la pérennité de notre secteur de la pêche, » a-t-elle souligné. À Goxu Mbathie, la délégation ministérielle s’est intéressée à l’état des infrastructures maritimes, notamment le quai de pêche et le HUB gazier de GTA. Dr. Diouf a pris le temps d’observer les installations et a ordonné des améliorations immédiates pour moderniser ces infrastructures clés, essentielles à l’activité des pêcheurs et à la bonne marche des échanges commerciaux maritimes. La tournée s’est poursuivie au site de débarquement de Diamalaye avant de se terminer par une réunion de haut niveau à la gouvernance de Saint-Louis, dans la salle Ibrahima SAKHO.

Cette rencontre a réuni l’ensemble des acteurs du secteur de la pêche, les autorités locales, ainsi que des représentants des différents segments de l’écosystème de la pêche. Les discussions ont porté sur les enjeux structurels du secteur, tels que l’amélioration des conditions de travail, la modernisation des infrastructures et la gestion durable des ressources maritimes. Dr. Diouf a profité de cette occasion pour réaffirmer la volonté de son ministère de travailler en étroite collaboration avec les communautés locales, tout en soulignant l’importance d’un secteur de la pêche durable et compétitif. « Nous ne pouvons bâtir un avenir solide pour la pêche sans moderniser nos infrastructures et protéger nos ressources maritimes, » a-t-elle déclaré en conclusion de cette journée de travail intense.