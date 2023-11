Tournée économique : Macky Sall a inauguré le premier sphère administratif à Kaffrine

Kaffrine fait partie des dernières régions du Sénégal avec Kédougou et Sédhiou. Au départ, c’était un calvaire pour les services administratifs de trouver des locaux. Avec le président Macky Sall, ce cauchemar est rangé aux oubliettes avec l’érection d’un building administratif de dernière génération qui abrite la gouvernance, la préfecture et plusieurs services.

Selon le président Macky Sall, le moment était venu de redonner à l’administration territoriale toute sa dignité pour que l’Etat à travers ses délégués et ses représentants mais également à travers les services déconcentrés puisse travailler dans des conditions optimales. L’Etat avait hérité de bâtiments coloniaux depuis plusieurs décennies et qui ont servi de gouvernance et de préfecture et les centres d’expansion rural par moment ont servi de sous préfecture.

Le président a lancé quatre sphères à Kédougou, Sédhiou, Fatick, Kaffrine qui est la première et ceci pour dire que les dernières régions et qui n’ont pas pu bénéficier d’infrastructures et qui vont servir de peloton de tête et ensuite nous rattrapons pour les autres régions afin que toutes puissent disposer de ses commodités et des conditions de travail où le gouverneur ainsi que l’ensemble des services régionaux et certains services départementaux dans un même espace qui permettra d’optimiser les charges téléphoniques, d’optimiser le temps et qui facilitera aux usagers l’accès aux services qui leur sont réservés.

Et le président de demander au nouveau gouverneur Bouya Amar qui devant l’histoire, est le premier gouverneur à bénéficier de ce sphère soit préserve que la maintenance soit assurée pour maintenir sa pérennité afin qu’il puisse traverser des âges.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn