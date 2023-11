Construction du sphère administratif de Kaffrine : L’AGETIP réussi son premier acte

Dans le cadre de la promotion du développement local, l’Etat du Sénégal a décidé de renforcer les moyens de l’administration locale et d’œuvrer à son rapprochement avec les administrés pour la mise en œuvre d’un service public de qualité. Ainsi, trois enjeux principaux ont été définis à savoir la modernisation de l’administration publique, l’aménagement du territoire et l’optimisation budgétaire. Selon le Directeur Général de l’AGETIP (Agence d’exécution des travaux d’intérêt public contre le sous emploi), le coût global du projet est estimé à 24 milliards de Francs et est réalisé sur une période de trois ans.

Et le DG de dire toutes sa satisfaction de sa structure qui a participé à cette œuvre d’émergence de l’administration avec la parfaite collaboration avec la Caisse de Dépôts et de Consignation (CFC), qui a financé le programme, l’agence de gestion du Patrimoine Bâti bénéficiaire du programme et le promoteur SOACO, une entreprise locale.

Elhadji Malick Gaye de remercier le président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour l’accompagnement et le renforcement des missions et capacités de l’AGETIP. Poursuivant son propos, le DG de dire que le président a aidé à moderniser l’AGETIP et l’avoir rendue résiliente, une modernisation qui confère aujourd’hui à la structure d’accompagner des projets à financement innovant.

Dans une démarche participative et inclusive, l’agence a recueilli l’avis de tous les bénéficiaires du ministère de l’intérieur mais surtout de l’administration décentralisée pour définir les fonctionnalités de chaque service et surtout faire des aménagements communs pour l’ensemble des services.

La vision du président Macky Sall a été traduit en langage architecturale et technique et qui a été fait de fort belle manière. Dans la foulée, les régions concernées pour le moment sont Fatick, Sédhiou, Kédougou qui sont des nouvelles régions et compléter le dispositif pour que toute les régions puissent travailler dans les mêmes conditions dira le directeur général Elhadji Malick Gaye.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn