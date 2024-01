Tournée en Casamance : Amadou Ba a démarré par le Fouladou

Le Premier ministre (Pm) du Sénégal a entamé hier, un périple de 4 jours dans les 3 régions de la Casamance naturelle. La première étape de la tournée économique de Amadou Ba fut le département de Vélingara. En provenance de la ville de Tambacounda vers 14 heures, le Pm est accueilli par une foule nombreuse composée de chefs de village (proches de Ibrahima Barry), mais surtout de jeunes filles et garçons, militants de la Cojer (Convergence des jeunesses républicaines) proches soit du maire de la ville de Vélingara, Mamadou Oury Baïlo Diallo, soit du président du Conseil départemental, Ibrahima Barry, selon Le Quotidien.

Chaque groupe tenait à faire voir l’importance du nombre de personnes qu’il regroupait. Point d’infrastructures à inaugurer ou visiter dans la ville de Vélingara ! Juste une séance de prières pour le Pm, pour le Sénégal, mais surtout pour le Président Macky Sall, organisée par le maire de Vélingara dans l’enceinte de l’Hôtel de ville. Et puis cap sur la cité-marché de Diaobé. Là-bas, le Pm a visité le complexe commercial cofinancé par l’Etat du Sénégal et la Cedeao pour un coût de 1, 2 milliard de F Cfa. Dans cette infrastructure se trouvent un bloc administratif composé de bureaux et de salles des réunions, 8 hangars de 600 m2 chacun, 200 cantines de 20 m2 l’unité, une esplanade pour le petit commerce et une aire de manœuvres de gros porteurs. C’était la première phase de cette infrastructure dont la 2ème phase sera bientôt entamée pour un coût total de 548 millions F Cfa.

Dans la région de Kolda, le Pm va visiter un tronçon de route goudronnée dans le Médina Yoro Foulah, l’une des rares de cette localité, avant d’aller voir le siège de la Sodagri construit dans la capitale du Fouladou, Kolda. Dans toutes ces localités, le Pm va alterner les activités administratives de visites et inaugurations d’infrastructures avec celles politiques d’audiences accordées à des hommes politiques et religieux.