Tournée économique de Macky…le grand théâtre du régime

Le Président Macky Sall a repris ses vieilles habitudes. Le chef de l’État a entamé ce samedi, 29 mai, une nouvelle tournée économique dont la première étape était Kaffrine. Le périple du locataire du palais qui va durer trois (3) jours, va le mener à Kédougou pour l’inauguration de l’hôpital régional qui portera le nom de Amath Dansokho. Cette tournée beige-marron du Président Sall cache mal son impopularité dans le monde rural qui commence à lui coûter cher depuis les événements du mois de mars. Ses discours du 8 mars et du 22 avril, teintés de promesses, n’ont pas donné les effets escomptés.

Les violentes manifestations du mois de mars qui ont fait plusieurs morts sont loin d’être mises aux oubliettes. Le Président Macky Sall est en train de ressentir les contrecoups de ses émeutes. Et toutes les promesses n’ont pas rassuré les sénégalais. Ce qui est en train de se passer dans la tournée économique qu’il a entrepris dans les régions de Kaffrine et Kédougou est la parfaite illustration que le Chef de l’Etat perd sa côte de popularité dans le pays profond.

Forte mobilisation des Apéristes de Dakar

Le Président Macky Sall ne brille plus dans le monde rural. Les images de cette tournée beige-marron du Chef de l’Etat le montrent clairement. Les bains de foule de la tête de file de la mouvance présidentielle sont uniquement aux couleurs de son parti. Les responsables politiques de l’Alliance Pour La République (APR) ont mobilisé leurs troupes pour étoffer l’accueil réservé au Président dans les endroits où il est passé. Dans la ville de Kaffrine qui se trouve à 252 Km de la capitale, on pouvait apercevoir beaucoup de partisans venus de Dakar juste pour permettre à Macky de ne pas nager dans le vide dans le monde rural.

Les partisans du ministre de l’environnement et du développement durable ont été aperçus à Kaffrine. Le Cercle Républicain des Amis de Abdou Karim Sall (CRAKS), basé à Mbao, était venu en renfort. Des ministres qui étaient dans le cortège présidentielle ont aussi amené leurs affidés pour sauver l’image du Chef de l’Etat qui est entaché par les événements du mois de mars qui ont fait plusieurs morts. Des émeutes nées de l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr qui suit toujours son cours en justice.

Macky accueilli par des brassards rouges à Koumpentoum

Malgré cette forte mobilisation de ses partisans, le Chef de l’Etat a vu rouge dans le monde rural qui représente sa grande base. Les populations de Koumpentoum ont manifesté leur mécontentement devant le Président Macky Sall. Ces populations peinent à voir l’eau couler de leurs robinets. Et cette situation est due à l’incapacité de la Sen’Eau et la passivité du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. Et malgré les tentatives de sabotage de leur manif, ces populations mécontentes ont pu transmettre leur doléance au locataire du Palais.

Des comédiens et des musiciens sont aussi dans ce cortège de Macky Sall qui veut embellir son image qui se dégrade à la veille des élections de 2022 et 2024. Tous les moyens sont bons pour remobiliser les troupes. Mais cette tournée du locataire du Palais risque d’être comme les précédentes, une campagne déguisée qui ne va pas régler les problèmes des sénégalais. Problèmes causés, en général, par l’incompétence de certains de ces ministres qui ne peuvent pas gérer leurs départements ministériels.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru