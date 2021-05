Locales : même avec des milliards…Mansour Faye sera battu à Saint-Louis

En 2014, quand Mansour Faye gagnait la mairie de Saint-Louis, il avait bénéficié de la complicité d’un magistrat malhonnête, celui-là même qui avait voulu voler la victoire à la mairie de Podor de Aïssata Tall Sall alors membre de l’opposition. Ce contentieux électoral avait même coûté au magistrat Taïfour Diop, son poste de Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Louis. Et la victoire de Mansour Faye aux Locales de 2014 avait été soigneusement préparée et portée par le pouvoir. Mais en 2022, Mansour Faye va aux locales avec un gros désavantage : le désamour avec le peuple.

Le maire actuel de Saint-Louis, Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement est le beau-frère du président de la république. Plusieurs casquettes à l’actif pour ce natif de Saint-Louis qui devraient faire de lui, le favori sur papier aux prochaines élections locales. Malheureusement, l’édile de Saint-Louis jouit d’une impopularité sans précédent pour un maire de la ville tricentenaire. Jamais un maire n’a été aussi désavoué…depuis 1960.

Mansour Faye, à la tête de la mairie a multiplié les actes impopulaires comme sa volonté de rebaptiser l’avenue du Général de Gaule du nom de son beau-frère président, Macky Sall. Le maire brandit comme argument « un programme de dénomination des rues, édifices et places publiques de la ville de Saint-Louis » mais les Saint-Louisiens parlent d’une « hérésie ». Dans une manifestation, des milliers de citoyens de la vieille ville sont montés au créneau pour s’opposer à cette décision du maire de la Ville et de son équipe municipale…Les Saint-Louisiens ont été profondément choqués par cette proposition.

Mais il n’y a pas que ces actes qui ont créé le désamour entre le maire et ses concitoyens. Le maire-ministre est aussi ce membre atypique du gouvernement qui multiplie les incartades. Sa présence et son incompétence dans plusieurs dossiers ont terni la personnalité du maire sortant de Saint-Louis. Les bourses familiales, l’affaire Suez-SDE, les contrats du riz covid, le déni de l’Ofnac, les enregistrements de l’opposant Sonko, ses menaces en direct contre un journaliste et tout dernièrement l’argent Covid des conducteurs de motos Jakarta ; tout ce cocktail d’imperfections ne plaide pas en faveur du maire.

Et le maire sortant doit faire face à une opposition interne de taille. Mary Teuw Niane, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation n’a pas caché ses ambitions pour la mairie de Saint-Louis. Malgré le parti de l’Alliance pour la République (Apr) qu’il partage avec Mansour Faye et son appartenance au Secrétariat exécutif national (SEN) du parti au pouvoir, il a décidé contre vents et marées, d’être candidat à la mairie.

Son éviction du gouvernement en 2019 est due à cette ambition de briguer la mairie de Saint-Louis. Nommé en 2020 à la tête du conseil d’administration de Pétrosen, le candidat à la mairie de Saint-Louis affiche de plus belle ses intentions : « Je ne fais pas son bilan. Mais je sais que si je suis élu, je ferai mieux que lui » a déclaré Mary Teuw Niane sur le maire sortant, dans une interview récente. Et les chances de l’ancien ministre sont bien réelles. « Même avec des milliards, Mansour Faye sera battu à Saint-Louis » nous dit un membre du pôle communication de Mary Teuw Niane.

La rédaction de xibaaru