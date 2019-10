TOURNOI UFOA : Le sénégal ouvre la voie de la qualification

Le Sénégal s’est qualifié en quart de final du tournoi de l’Ufoa face au bénin sur le score étrique d’un but à zéro. Dans un quart de finale très serré, les partenaires de Moustapha Name ont longtemps buté sur une équipe béninoise bien organisée derrière.

Au retour des vestiaires, Serigne Saliou Dia effectue des changements payants. Le sélectionneur national décide de lancer Mamadou Lamine Danfa et Philip Kény.

A la 64ème minute, Danfa déborde sur le côté droit et envoie un centre dans l’axe, AssaneMbodj enchaîne une frappe mal captée par le portier des Écureuils. Philippe Paulin Keny, qui était au bon endroit au bon moment pousse le cuir au fond des filets. Le sociétaire de Châteauroux libère tout un peuple et envoie les siens dans le dernier carré.

Ainsi, les Lions attendent les résultats de ce vendredi pour connaître leurs adversaires en demi-finales.