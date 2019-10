Sadio Mané est en feu, son talent et son niveau mettent tout le monde d’accord. L’attaquant des Lions est au sommet de son art et son premier but cette saison en C1 en est la parfaite illustration.

Suite à un slalom de plus de 40 mètres, Super Mané efface trois défenseurs autrichiens avant de solliciter un “une-deux” avec Firmino qui le met sur orbite pour battre le portier de Salzbourg.

Un “golazo” qui ne laisse pas de marbre Cesc Fabregas. L’ex maître à jouer d’Arsenal est tout simplement émerveillé par le numéro 10 des Reds.

“Pour moi, Mané fait partie du top 3 des meilleurs joueurs au monde“, a publié le champion du monde 2010 sur son compte Twitter.

Malheureusement pour Sadio Mané, la FIFA et l’UEFA ne l’entendent pas de cette oreille. Ces deux instances de football l’ont complètement écarté du podium lors du prix The Best et celui du Meilleur joueur UEFA.