Toussaint Manga: « Le secteur de la santé doit faire l’objet d’une discrimination positive en terme de recrutement »

Vu l’ assouplissement des mesures prises pour la lutte contre le covid-19, les citoyens ne peuvent compter que sur la disponibilité des ressources humaines dans notre système de santé. Le secteur de la santé doit faire l ‘objet d’ une discrimination positive en terme de recrutement cette année. Au lieu de rappeler, maintenir les agents de santé retraités ou de contractualiser les jeunes médecins , infirmiers etc, il vaut mieux de recruter massivement et de renforcer toutes nos structures de santé en personnel de santé qualifié et de façon rationnelle en tenant compte des déséquilibres. Je lance un appel au gouvernement et précisément au ministre de la fonction publique Mariama Sarr pour une bonne diligence du problème.

Sur l ‘utilisation des fonds de riposte et de solidarité pour la lutte contre le covid -19, le soutien au secteur de la santé méritait au moins 50% des fonds. Entre nourrir et soigner , la priorité est clairement définie.

Cette pandémie du coronavirus nous rappelle que la santé est au cœur du développement économique et demeure une priorité parmi les priorités.