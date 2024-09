Tragédie de Mbour : Bougane tire sur Diomaye et Sonko

Permettez-moi de m’incliner devant la mémoire des sénégalais tragiquement morts dans l’océan. Ils sont des milliers de jeunes sénégalais à fuir la conjoncture économique extrêmement difficile. Ils sont nos jeunes frères, frères et sœurs à tenter cette aventure en quête d’une vie plus descente.

Hélas Dieu en a voulu autrement. Par ma voix, notre mouvement présente ses condoléances à toute la population de Mbour et nous remercions M le maire Cheikh Issa Sall pour son accueil chaleureux.

Nous prions pour le repos de leur âme.

Je n’ai pas les mots pour qualifier ces scènes visionnées depuis hier.

Nous félicitons la marine sénégalaise et les sapeurs-pompiers, pour le travail abattu.

Cependant, il faut dénoncer le manque de coordination et le retard dans les opérations de secours et la non mise sur pied d’un comité de crise pour au moins informer les sénégalais sur les dispositions prises pour venir en aide aux rescapés et aux familles éplorées.

Ce drame survenu à Mbour nous interpelle tous face à l’impérieuse urgence de prêter une oreille attentive à notre jeunesse.

Ceux qui ont perdu la vie, ce sont des sénégalais, et le nombre important de corps repêchés depuis hier devrait obliger nos autorités étatiques à observer un deuil national.

Que Diomaye et Sonko le sachent même s’ils refusent de mettre nos drapeaux en bernes, nos cœurs sont déjà en bernes du fait de leur silence et l’ignorance dont ils font montre face à ces tragédies qui exterminent notre jeunesse, je pense à la criminalité, l’insécurité, les accidents de la circulation et le phénomène Barsaq.

Au-delà de Mbour, la consternation est partout à Kafounttine, à Joal, sur les côtes à Dakar Bargny, Malika et Yoff, à Kayar, à Fass Boye, Loumpoul , Pomdokholé, Gandiol, Guet Ndar et à Goxu Mbacc. C’est le sous-secteur de la Pêche qui agonise. Et surtout qu’on ne nous parle pas de majorité à l’Assemblée Nationale pour mettre fin aux bateaux pilleurs. C’est du courage politique qu’il leur faut pour redonner à la pêche sa dignité.

Le PR et son PM préfèrent le Gatsa gatsa institutionnelle pour la préservation d’intérêts partisans, aux réponses consensuelles à la tragédie qui décime notre jeunesse.

Les autorités de la république sont devenues subitement aphones, aveugles et insensibles à la jeunesse qui s’est battue pour dégager le régime sortant. Pourtant dans les VAR sur les réseaux sociaux, on y voit Diomaye et Sonko jadis très prompt à imputer la recrudescence du phénomène Mbeukk mi à l’incompétence du défunt Benno. Rappelez-vous nos 86 martyrs dont la mémoire a été souillée par cette fameuse loi d’amnistie.

C’est à croire que la théorie « kou de sa yaye Jourate » de sonko est devenue une approche de gouvernance à défaut de solutions concertées au regard de l’incapacité de Pastef.

Cette jeunesse attend des solutions pour faire face à la problématique de l’emploi.

Nos politiciens doivent Arrêtez de biberonner la jeunesse sénégalaise avec des financements du DER. Ce sont des leurres.

Cette jeunesse a besoin d’être encadrée d’abord, capacitée et dotée d’emplois stables.

Il nous faut et c’est possible des unités industrielles manufacturières pour transformer nos récoltes si l’on sait que le département de Mbour regorge d’énormes capacités pour satisfaire sa jeunesse, seulement il nous faut des dirigeants Smart.

Il nous faut une politique de jeunesse résiliente comme fer de lance pour nous libérer des importations qui nous réduisent purement et simplement à une société de consommation.

Pour y arriver il faut une politique économique basée sur la préférence nationale et une consommation patriotique.

Alors il est temps de sauver le Sénégal face à a ce fléau de l’immigration clandestine et les solutions sont à portée de main.

Que Dieu bénisse et Senegal

Forces vives, Sauvons la République

Bougane Gueye

Mouvement Gueum Sa Bopp « les jambaars »