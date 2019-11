TRAINE EN JUSTICE PAR HABRE – Marcel Mendy risque six mois sursis et une amende

L’ex-Président tchadien accuse le journaliste et ancien coordonnateur des Chambres africaines extraordinaires (Cae) de diffamation et d’injures publiques.

Habré qui purge la perpétuité à la prison du Cap Manuel s’est senti diffamé et injurié par certains passages du livre de Marcel Mendy intitulé « Affaire Habré : Entre ombres, silences et non-dits ».

Face aux juges du tribunal correctionnel de Dakar, l’auteur a clamé son innocence. Il a plaidé sa bonne foi en soutenant que sa seule motivation était de relater l’histoire en tant que témoin et acteur dans le dossier Habré. Donc, il a juste fait un travail scientifique en s’abstenant de dire tout ce qu’il sait sur Habré. ” Je n’ai jamais eu l’intention de le nuire ou de le diffamer car il ne m’a rien fait“, a déclaré Marcel Mendy.

En revanche, le journaliste-écrivain a déclaré que l’ex-homme fort de N’Djanema a bel et bien un enfant naturel puisque plusieurs sources le lui ont confirmé.

Mais pour les conseils de la partie civile, cette histoire d’enfant sort de l’imagination du prévenu. Et même s’il existait, cela relève de la privée. C’est pourquoi, Mes Ibrahima Diawara et Aliou Cissé ont réclamé 200 millions ainsi que la suppression des passages incriminés.

Me Amadou Aly Kane juge que cette demande est tout simplement une atteinte à la liberté d’expression. Il a plaidé la relaxe parce que les faits ne sont pas établis car Marcel Mendy n’a fait que rapporter des propos.

Délibéré rendu le 26 novembre prochain.