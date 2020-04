Traitement Covid-19 : la solution africaine ?

A la date du 6 avril 2020, dans le monde, on compte 1.288. 080 cas confirmés, 272.009 cas

guéris et 70.567 décès. Le bilan de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain à la

même date se présente comme suit : 9435 cas confirmés, 837 guéris et 445 décès. A l’état

actuel, il n’existe pas de médicament spécifique ou de vaccin permettant de la prévenir.

Dernièrement, le magazine «Science», a recensé plus de 130 essais thérapeutiques

actuellement

en cours à travers la planète. Aujourd’hui, un débat mondial est en cours sur l’efficacité

thérapeutique de la chloroquine associée ou non à d’autres molécules sur le Covid-19. Ledit

débat a été posé et défendu par le Pr Didier Raoult microbiologiste à l’Institut Hospitalo-

Universitaire ( IHU) de Marseille ,le 25 février 2020 .

Le protocole thérapeutique du Pr Raoult a bénéficié d’une très forte médiatisation qui a fini

de le propulser au-devant de la scène médiatique.

Cependant, une semaine avant la sortie du Pr Raoult, plus précisément le mardi 18 février

2020, deux éminents scientifiques de la République Démocratique du Congo ( RDC ) , les Pr

Michel Balaka-Ekwalanga , immunologiste-virologue, membre de l’institut Pasteur et de

l’équipe de recherche de l’université de Lumbumbashi et Philomene Lungu-Anzwal

Biologiste avaient proposé un protocole combinant la chloroquine aux interférons pour

combattre la maladie. Sans entrer dans un débat technico-scientifique (dont je me garderai de

faire), je relève toutefois deux faits qui me paraissent importants :

-1) deux compatriotes africains, ont en premier, proposé le protocole à base de chloroquine

avant le Pr Raoult mais à cause d’une faible couverture médiatique, rares sont aujourd’hui les

personnes qui sont informées en Afrique et dans le monde de ce protocole ;

-2) les deux protocoles proposés sont à base de chloroquine, un dérivé du quinquina, une

plante médicinale très répandue dans le continent et dont les vertus thérapeutiques ont été

démontrées sur plusieurs pathologies. Aussi, devant cette course effrénée vers un médicament

efficace contre le Covid-19, l’Afrique doit se solidariser et se positionner pour valoriser les

inventions et innovations des chercheurs et inventeurs de notre continent en matière de

médicaments. A ce titre, la mise en place d’un fond continental anti-covid-19 par l’Union

Africaine est à saluer.

Le Centre Africain de Contrôle et de Prévention contre les maladies ( CDC/Afrique) , en

relation avec l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI ) et l’African

Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO ) et tous les autres organismes africains

qui s’occupent de propriété intellectuelle, se doivent d’assurer la protection des inventions

relatives aux médicaments issus de la médecine et de la pharmacopée traditionnelles et dont la

qualité, l’efficacité et l’innocuité sont prouvées. Le dynamisme des chercheurs africains n’est

plus à démontrer dans ce domaine en plus des mémoires et thèses de doctorat.

L’Union Africaine doit soutenir fortement la Recherche et l’Innovation en dotant nos

chercheurs de moyens adéquats et suffisants pour les appuyer dans leurs travaux tout en

contribuant à la vulgarisation des résultats de recherche.

L’enjeu aujourd’hui, c’est d’amener les dirigeants africains à mieux prendre conscience de

l’importance scientifique, économique et de santé publique des plantes médicinales dans les

défis sanitaires. Il s’agit d’opérer un changement de comportement et d’attitude par une

meilleure prise de responsabilités et une mutualisation des moyens. A l’heure actuelle, aucun

traitement spécifique n’est disponible à l’échelle de la planète.

La flore africaine est riche et diversifiée et représente un énorme potentiel en termes de plantes

médicinales, ouvrant ainsi des perspectives intéressantes pour la recherche et la mise au point

de nouveaux médicaments tout en constituant une source d’informations précieuses pour la

découverte de nouvelles molécules actives dans la prise thérapeutique des pathologies

courantes en Afrique, épargnant des dépenses lourdes pour l’achat de médicaments (95% des besoins actuels).

Au-delà des Pr Michel Balaka-Ekwalanga et Philomene Lungu-Anzwal, d’autres

chercheurs et inventeurs africains, proposent des recettes et des médicaments à base de

plantes.

En lançant un appel pour solliciter la contribution de la médecine traditionnelle dans la riposte

au coronavirus, l’OMS, réitère l’importance de celle-ci dans la réponse à apporter aux défis

sanitaires de l’heure.

Face à la gravité de la situation, l’Union Africaine ne peut plus se permettre de perdre du

temps. Si on considère que le continent africain n’a pas les mêmes moyens de lutte que

l’Occident pour faire face à la pandémie, il y a nécessité de réunir les scientifiques africains

pour apporter des réponses adaptées à nos réalités. Relever les défis sanitaires du continent ne

sera pas facile tant que l’expertise, les solutions locales et endogènes ne seront pas

privilégiées. Pour cela, il faudra soutenir une stratégie continentale globale et coordonnée.

Mr Alioune AW

Ancien Coordinateur de la Cellule de Médecine Traditionnelle