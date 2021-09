Transfert d’électeurs : Zahra Iyane Thiam porte la réplique

A moins de 24 heures de la clôture de la révision exceptionnelle des listes électorales, l’APR Sicap Liberté a tenu un point de presse, ce mardi, pour se féliciter de l’engouement des populations et leur forte mobilisation durant cette période d’inscription, de modification ou de radiation, au niveau de la sous-préfecture de Grand Dakar, particulièrement dans la commune des Sicap liberté.

Par la même occasion, Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance, de l’Economie sociale et solidaire, par ailleurs responsable politique de l’Apr à la Sicap, est revenue sur les quelques troubles constatés et accusations contre l’administration territoriale.

« Les agents n’ont pas faibli dans leur mission d’accompagner ce processus de révision essentiel pour la bonne marche de notre démocratie, et permettre ainsi aux électeurs qui le souhaiteraient, d’exprimer leur propre choix lors des élections territoriales à venir, car l’engagement citoyen est le premier pas pour des politiques publiques locales susceptibles d’améliorer durablement les conditions de vie des citoyens », a-t-elle dit.

Avant de soutenir que : « c’est d’ailleurs le moment de déplorer cette habitude de certains acteurs politiques qui préfèrent la calomnie et les accusations gratuites à la bonne foi.

Cette méthode qui consiste à manipuler l’opinion pour récupérer des voix ne peut et ne doit plus prospérer. Les sénégalais dans leur écrasante majorité, savent toujours le moment venu, faire la part des choses entre les nihilistes et les négationnistes qui se saisissent de toute opportunité pour jeter l’opprobre sur notre système démocratique qui a fini de faire ses preuves, et ceux-là qui propose aux communautés, des actions concrètes, des projets de société crédibles dans la paix et la stabilité pour tous ».

En lisant le document signé par l’ensemble des responsables Apéristes de la Sicap, elle a rappelé qu’il appartient à chaque acteur politique de convaincre les électeurs sur le terrain… et non en affabulant à longueur de journées sur les réseaux sociaux. « C’est pourquoi, nous nous félicitons des efforts soutenus des responsables et militants de BBY de la commune de Sicap Liberté, dans l’incitation des citoyens à aller s’inscrire sur les listes en toute impartialité.

En tant qu’acteurs politiques, notre rôle ne se limite pas qu’à convaincre et défendre nos idées, mais c’est surtout à renforcer également l’expression de la démocratie. Les responsables et militants de la coalition de la majorité présidentielle ont montré une grande solidarité dans cette période de révision exceptionnelle des listes électorales. Cette dynamique doit être maintenue pour aller vers les prochaines échéances », a-t-elle aussi déclaré.

