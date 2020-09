Transfert pour Manchester City : Les choses se compliquent pour Koulibaly

La piste qui devrait conduire Kalidou Koulibaly, le défenseur de Naples à Manchester City est encore plus compliquée. ​En effet, le temps presse et le risque de faire sauter l’opération est bien réel. Selon le média italien « La Gazzetta dello Sport », Pep Guardiola veut le défenseur mais le coût estimé est de 70 millions d’euros soit environ 38,6 milliards de Fcfa. De Laurentiis, quant à lui n’abandonne pas et demande au moins, cinq de plus pour le Sénégalais.