Tribunal des Pairs : Le CORED rend public ses premières décisions

Le tribunal des pairs du Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias a examiné ses premiers dossiers. En conférence de presse ce mercredi 27 octobre 2020 à la maison de presse, Babacar Touré. Le CORED a rendu public les décisions prises suites aux plaintes déposées contre certaines organes de presse.

Auto-saisine contre Madiambal Diagne et « Actu221.net »

Le tribunal des pairs a instruit six affaires. Le premier dossier concerne le site « Actu221.net », pour un article intitulé « un député appelle les peuls à prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall ». Apres analyse des faits et s’être basé sur la réponse de l’organe de presse, le tribunal a servi un avertissement au médium en ligne.

La seconde auto-saisine est contre Mandiambal Diagne. Dans ses chroniques les « Lundis de Mandiambal », il avait titré : « Téliko, juge ou opposant politique » publié dans les colonnes du journal Le Quotidien. Après analyse, le CORED « constate la référence à la nationalité guinéenne du magistrat Souleymane Téliko. Mandiambal Diagne questionne sur son projet et sème le doute sur sa loyauté. L’éthique et la déontologie ne sauraient s’accommoder de la suspicion jetée sur une personne et de sa stigmatisation », par conséquent il a reçu un avertissement de la part du Tribunal des Pairs.

Le tribunal des pairs du Conseil pour l’Observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias qui a reçu 4 plaintes a pris les décisions suivantes :

Plainte d’Abdoulaye CISSE contre le journal Le Quotidien

Dans un article intitulé : « Téliko en route pour le conseil de discipline » avec un appel à la une « Téliko attendu au conseil discipline », Abdoulaye Cissé indique que l’article a heurté sa conscience et ajoute que « l’auteur de l’article Mohamed GUEYE salit impunément des citoyens en prenant le risque ou le parti de s’immiscer dans un conflit qui n’est pas celui de la presse ». Le Tribunal, après analyse des faits, a conclu que le plaignant n’avait pas la qualité pour porter plainte. Selon les textes du CORED (Article 16 du Règlement intérieur), Monsieur CISSE ne remplissant pas ces conditions, le tribunal des pairs juge irrecevable sa plainte.

Plainte de Monsieur Birahim DIENG contre l’As

Dans l’article de L’AS paru le 15 septembre 2020 et intitulé, « Rébellion au SUTSAS : La section Fann , Albert Royer, ENDSS et ENTSS désavoue Mballo DIA THIAM », Birahim Dieng reproche au journal d’avoir écrit des contrevérités et d’avoir refusé de publié son droit de réponse. Le CORED tient à rappeler au quotidien que le droit de réponse est un droit sacré (Article 87 du code de la presse) et qu’il ne peut pas substituer une interview. Par conséquent le Tribunal prononce un avertissement à l’endroit de l’As.

Toujours sur les mêmes faits, Birahim Dieng avait déposé une plainte contre le site d’informations Dakaractu, pour les mêmes fait. Le Tribunal des Pairs reconnait l’honnêteté du coordonnateur de la rédaction de Dakaractu. Et rappelle au site et à sa direction de rester vigilants sur le principe de publication du droit de réponse. Le CORED donne, aussi, à Youssoupha Mine un avertissement.

Plainte de Monsieur Sidy LO contre L’Observateur

Sidy Lo accuse le journal L’Observateur, dans sa parution du 18 août 2020, de l’avoir diffamé dans l’article intitulé : « Contentieux foncier : L’État au cœur d’un jeu et micmac à 31 milliards de FCFA ». Dans sa réponse, le quotidien d’information souligne que les faits avancés, n’ont rien à voir avec le contenu de l’article. Mais le Tribunal des Pairs a tenu à rappeler que le droit de réponse, répond à des spécifications données en termes de longueur entre autres (Article 86 du code de la presse). Le CORED reconnait, par ailleurs, que L’OBS est fondé à ne pas publier le droit de réponse du fait de sa non- conformité.

Lors de son face à face avec la presse, ce matin, le Tribunal des Pairs précise que les parties peuvent faire appel de toutes ces décisions puisqu’il peut saisir une deuxième instance. Pour le quitus qui est exigé aux journalistes qui doivent faire une demande pour la carte de presse, le CORED a été chargé de délivrer ce quitus, étant donné que le CORED n’a pas de siège, il va mettre une permanence au niveau de la maison de presse et informera plus tard par voie de presse la date de démarrage et les conditions d’obtention.

Fatou Manga (Stagiaire) pour Xibaaru