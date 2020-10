CORED : Le Tribunal des Pairs instruit ses premiers dossiers…

Le Tribunal des Pairs du Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED), récemment installé, instruit ses premiers dossiers.

« L’un des dossiers concerne la publication par le site d’information actu221 d’un article sous le titre : « un député appelle les peuls à prendre les machettes pour défendre la candidature de Macky Sall ».

Cette affaire et deux autres font l’objet d’une autosaisine et seront instruites en toute urgence par le tribunal des pairs du CORED, qui a par ailleurs reçu deux plaintes faisant également l’objet d’examen », renseigne le CORED, dans un communiqué parvenu à Xibaaru.

Le CORED en appelle encore une fois à la responsabilité des hommes et femmes de médias dans le traitement de l’information.

A rappeler que le CORED a pour mission de veiller au respect, par les journalistes, les techniciens des médias et les entreprises de presse, des règles d’éthique et de déontologie. Le Tribunal des Pairs est un organe indépendant et autonome qui comprend douze (12) membres. Il statue sur les plaintes ou en cas d’autosaisine.