Tricheries au baccalauréat face à l’indifférence éhontée de l’opinion (Par Birame Waltako Ndiaye)

Tricheries au baccalauréat face à l’indifférence éhontée de l’opinion

Les cas de détection de triches au baccalauréat se sont révélés particulièrement saisissants cette année. Les médias en ont fait état sans que cela fasse l’objet d’actualité, ni même d’un débat conséquent. Pourtant, ce phénomène témoigne d’une crise confirmée qui affecte, à plus d’un titre, la crédibilité des organisateurs ainsi que la valeur du diplôme en question. En vérité, tout ce qu’il y a de nouveau se rapporte à la diligence des surveillants actuels suivie de la médiatisation ponctuelle des cas de fraude. À y voir de près, les sujets du baccalauréat ont toujours, sinon depuis longtemps, fait l’objet de fuites. Jusqu’à l’université, et ce, depuis au moins une vingtaine d’années, des groupes d’étudiants, souvent des meneurs associatifs, ont été soupçonnés d’avoir eu connaissance des sujets d’examen avant l’heure.

C’est moins le phénomène que l’indifférence de l’opinion qui exprime notre état collectif de déliquescence sociale. Après tout, le baccalauréat marque une étape tout aussi capitale que caractérisant du cheminement éducatif. Pendant que, tous azimuts, des interpellations et des jugements d’élèves tricheurs s’affichent sur la place publique, la presse et l’opinion braquent leurs projecteurs sur les politiciennes querelles de personnes. Ceci renseigne éloquemment sur le piètre niveau du débat public. Finalement, tout se ramène aux considérations de genres et de modes, rarement aux enjeux qui transcendent nos égos et structurent l’avenir de la nation.

Quand le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a voulu poser le débat sur le déficit de rigueur dans la correction des copies d’examen, un lever de bouclier du corps enseignant l’a fait reculer illico presto. C’est ce qui arrive quand la préparation, la conviction et la détermination font défaut dans l’exercice des missions de service public. C’est que les thèmes, l’orientation des débats et leurs natures ainsi que l’agenda des réformes sont laissés à la portée des quidams et à leur bon vouloir.

À Kanel, quatre nouveaux bacheliers, dont la première du centre, qui a obtenu le Bac avec la mention Bien et un autre admis au second tour, sont dans les liens de la détention pour tricherie. Quoi de plus étrange pour déclencher un déchaînement médiaticopopulaire en vue de préserver la qualité des enseignements et la valeur des titres? Les huit candidats, arrêtés à Dahra Djolof pour fraude lors du premier tour de l’examen, ont été jugés. Devant la barre, les fraudeurs ont d’ailleurs reconnu les faits qui leur sont reprochés.

En 2018, le proviseur du lycée de Kahone avait fait l’objet d’accusations très graves à la barre du tribunal correctionnel de Dakar. « Après avoir échoué à mon bac, j’ai fait, en 2016, la connaissance du proviseur du lycée. Il m’avait invité dans son bureau pour me dire qu’il pouvait m’aider à réussir au bac. Il m’a demandé 30 000 francs CFA pour me donner les sujets de français, d’anglais et d’histo-Géo. Je n’avais pas l’intégralité de la somme réclamée. Je m’en suis ouverte à mon amie Ndew Badiane. On lui a donné chacune 15 000 francs CFA. Il nous a remis les trois épreuves, comme convenu. On avait réussi », a expliqué la prévenue, avant d’ajouter : « En 2017, je l’ai contacté afin qu’il aide ma cousine, candidate au bac. Il m’a réclamé 50 000 francs CFA pour les sujets de français, anglais et Histoire et Géographie. »

Birame Waltako Ndiaye