Le journaliste Majib Sène magnifie le travail de Ndeye Fatou Ndiaye

Les Chroniques Du Doyen – Ndèye Fatou Ndiaye, ou l’intelligence en mouvement (par Majib Sène)

J’ai toujours plaidé pour l’intégration effective de la femme sénégalaise dans les secteurs d’activité de la vie nationale pour autant qu’elle en a la compétence. Depuis les temps immémoriaux, on trouve dans l’histoire de ce pays ouvert aux alizés des vents fécondants, les empreintes indélébiles de la femme dans son cheminement comme une écriture en incuse d’Oracle. Aujourd’hui plus qu’hier, la femme, au travers de son apport positif dans la construction nationale, se positionne comme un remarquable fer de lance, sûre, agissante et ponctuelle. Ndèye Fatou Ndiaye, journaliste émérite, est l’image féconde de cette femme travailleuse, imbue d’honneur et de dignité proverbiale qui caracole de succès en succès dans le landerneau médiatique sénégalais.

Je l’ai connue à WALFADJRI où elle débutait sa carrière de journaliste avec beaucoup d’aisance, d’allant et d’alacrité, très studieuse comme la fourmi ouvrière. Toujours égale à elle même, elle brillait de mille feux dans les débats en refusant de s’en vanter. Aujourd’hui , sur les ondes de SENTV, elle fait figure de proue dans l’émission les grandes gueules en compagnie d’autres animateurs aguerris. Ses interventions toutes d’harmonie et de symétrie, mettent en valeur ses connaissances qu’elle améliore de jour en jour sachant que le bon journaliste radio et télévision, est celui qui se dit, après chaque émission, je ne sais rien pour ne pas succomber à la fascination des laudateurs émérites.

En l’écoutant, on se rend compte qu’elle s’est bien préparée pour atteindre l’optimum dans ses constats et interventions, justes, appropriés et sans ambages. Elle est aux antipodes de la grandiloquence, voire de la mégalomanie toutes choses que répriment la déontologie et pour tout dire, les règles de bonne conduite du bon journaliste. Ndèye Fatou Ndiaye ne fait pas nature morte devant ses consœurs et confrères car professionnellement, elle réunit toutes les qualités d’une journaliste aguerrie. De ce point de vue, on peut affirmer sans démagogie aucune, qu’elle peut assumer avec succès, toutes fonctions dans les différentes branches du journalisme.

Majib Sène