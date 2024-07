France : Le panafricain Rachid Nekkaz lance une cagnotte…après l’assassinat d’un SDF africain

France : Le Panafricaniste Rachid Nekkaz lance une Cagnotte pour un » Front Juridique de Défense des Étrangers » après l’assassinat d’un SDF africain par un Policier français en civil.

Rachid Nekkaz, Président du Think tank » Panafrican Solutions « , a lancé une cagnotte pour obtenir justice après le lâche assassinat d’Amar Slimani, un SDF africain d’Algérie de 33 ans à Bobigny. Cette ville du département de Seine-Saint-Denis abrite de fortes communautés africaines.

Le 29 juin dernier, un policier – qui n’était pas en services – a tiré 7 balles dont 1 en pleine tête, 2 dans le dos et 2 dans le thorax alors que le SDF algérien dormait dans un garage mis à la disposition de la grand-mère du policier.

Cet assassinat survient après la succession de triomphes électoraux des partis d’Extrême droite racistes et xénophobes en France aux élections européennes et législatives de juin et juillet 2024.

La cagnotte pour le » Front Juridique de Défense des Étrangers » a déjà rassemblé plus de 7500 euros en 4 jours sur la plateforme solidaire cotizup :

https://www.cotizup.com/pour-l-algerien-amar-slimani

La Panafricaniste algérien Rachid Nekkaz envisage aussi d’organiser un rassemblement pacifique pour demander justice le dimanche 28 juillet de 15h à 18h devant le tribunal de Bobigny.

Amar Slimani est le 3ème africain assassiné par un Policier français 12 mois après le meurtre du jeune de 17 ans – Nahel Merzouk – lors d’un contrôle de police le 27 juin 2023. Cette tragédie avait endeuillé toutes les banlieues de France pendant trois semaines. Pourtant deux semaines plus tôt, le 14 juin 2023, une autre affaire a été complètement ignorée des medias. C’est celle du jeune Guinéen sans problèmes de 19 ans – Alhoussein Camara – qui avait été abattu par un policier français lors d’un contrôle au feu rouge près d’Angoulême à 450 km au sud-ouest de Paris.

Qui est Rachid Nekkaz ?

Diplômé d’Histoire à la Sorbonne, il est auteur de six essais dont un livre-entretien avec les 7 Chefs d’Etat du G7 » Millenarium, quel avenir pour l’humanité ? » paru en 2000 (Ed. Robert Laffont).

Après une tournée africaine en septembre 2023 dans 8 pays (Sénégal, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin puis Ethiopie), il fut le théoricien du PLAN B réussi au Sénégal après l’avoir expérimenté sans succès lors des élections présidentielles algériennes annulées d’avril 2019.

https://www.xibaaru.sn/amnistie-et-plan-b-succes-au-senegal-et-echec-en-algerie-par-rachid-nekkaz/

Rachid Nekkaz

Président du Think tank » Panafrican Solutions «