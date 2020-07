UGB : Les Etudiants exigent la réouverture du Campus

La coordination des étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis réclame la reprise progressive des cours et la réouverture du campus universitaire à la suite de la levée de certaines mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

« Aujourd’hui, rien ne s’oppose à la reprise progressive des cours, surtout pour étudiants en licence 3 et ceux en Master 2 », a déclaré Kabir Baldé, le porte-parole de la coordination des étudiants, évoquant notamment la décision prise par le gouvernement de lever l’état d’urgence et le couvre-feu.

S’exprimant lors d’un point de presse, en présence de ses camarades, Baldé a souligné que lors d’une rencontre interne avec tous les acteurs et la communauté universitaire, il a été retenu « la reprise sans délai des cours ainsi que l’ouverture du campus afin que les étudiants puissent regagner leur espace ».

Il a également insisté sur « la résolution du problème de l’hébergement, par la livraison des 2000 lits attendus au campus, ainsi que le problème d’assainissement ».

A l’image des autres universités du Sénégal, a-t-il fait savoir, « la commission sociale des étudiants de l’UGB avait dégagé une somme de 5 millions de francs CFA, pour soutenir l’Etat, dans le cadre de l’appel à la solidarité pour le fonds du force COVID-19 ».

Les étudiants de l’Institut polytechnique de l’UGB avaient également confectionné « des masques et fabriqué des produits de gel hydro-alcoolique, pour soutenir les autorités sanitaires et les populations » dans la lutte contre la pandémie du coronavirus ».

APS