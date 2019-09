Un ambassadeur du tourisme brésilien menace de « tordre » le « cou de poulette » de Macron

La légende du MMA et du Jiu-Jitsu brésilien Renzo Gracie s’en est aussi violemment pris à Brigitte Macron.

Quelques jours après les moqueries et insultes de Jair Bolsonaro à l’encontre d’Emmanuel et Brigitte Macron, le clan du président brésilien ne semble pas avoir l’intention d’apaiser les tensions diplomatiques. Récemment nommé « ambassadeur du tourisme », Renzo Gracie, s’en est violemment pris au président français dans une vidéo.

« Macron, pardon, Micron… Mec, tu parles mal de mon pays ? ! assène l’homme dans cette vidéo face caméra avec un sourire moqueur. Le seul feu qui brûle actuellement est celui dans le cœur des Brésiliens et de notre président, espèce de clown. Viens ici et on te tordra le cou, ton cou de poulette. Tu ne me fais pas peur, non. Ici, nous sommes chauds. »

Star du Jiu-Jitsu brésilien et légende du MMA au Brésil, Renzo Gracie termine sa tirade en mimant un uppercut vers la caméra. La vidéo a été relayée sur Twitter le 31 août par le journaliste Adriano Wilkson. Dans un article publié sur le média UOL.com, il a interrogé Renzo Gracie sur ses propos.

Renzo Gracie explique qu’il a enregistré la vidéo après une rencontre avec du personnel d’American Airlines. Il aurait alors appris que beaucoup de passagers se rendant au Brésil avaient annulé leur voyage « à cause de ce faux incendie », en référence aux feux de l’Amazonie, sur lesquels Emmanuel Macron s’est régulièrement exprimé. Des feux qui, selon lui, sont tout à fait normaux.

« Le fait qu’il couche avec un dragon ne fait pas de lui un spécialiste des incendies »

Renzo Gracie assume ses propos et en profite même pour renchérir : « Ces clowns n’ouvrent la bouche que pour dire du mal de notre pays », estime-t-il, avant de lancer une provocation homophobe : « Bien sûr, beaucoup vont être étonnés et penser que je l’ai traité de poulette parce que sa virilité est douteuse, mais non. J’ai rencontré beaucoup d’hommes gays plus masculins que cet imbécile. »

L’homme se lance ensuite dans de nouvelles attaques sexistes contre Brigitte Macron, dont il confie se moquer avec ses amis : « Je vais te poser une question : sa femme, elle est belle ou moche ? Vous coucheriez avec elle ? […] Le fait qu’il couche avec un dragon [un terme d’argot brésilien désignant une femme laide, NDLR] ne fait pas de lui un spécialiste en incendie. Elle est moche, mec. »

Ce n’est pas la première fois que le couple présidentiel français est la cible d’attaques, tant politiques que personnelles, de la part de l’entourage de Jair Bolsonaro. Le G7 a récemment été le théâtre d’une passe d’armes à distance entre Emmanuel Macron et son homologue brésilien au sujet des incendies en Amazonie.

Le 25 août dernier, la Première dame avait également fait l’objet de moqueries misogynes de la part d’un proche de Bolsanoro sur Facebook, remarques que le président brésilien avait approuvées dans un commentaire retiré après le début d’une polémique. Avec la campagne #DisculpaBrigitte, de nombreux usagers brésiliens de Twitter avaient pris la défense de Brigitte Macron, ce à quoi elle avait répondu un « muito obrigada [merci beaucoup] ».