Un artiste-écolo révèle les attentes de Bargny pour la COP 21

Bargny déplore l’incertitude de ses lendemains

Bonjour Mesdames et Messieurs nulle n’ignore que le chef de l’état du Sénégal Macky SALL s’était décrété en qualification personnelle comme révolutionnaire du solaire ! Nulle n’ignore que ce même Président a persisté à user du service d’une centrale à charbon de 125MegaWatt pour devoir combler le déficit énergétique national à meilleur prix ceux-ci.

Dans des formes et conditions universellement décriées vis à vis de la constitution de l’article 44 de la constitution du Sénégal d’autres parts de la rigueur de l’article L 13 et suite du code de l’environnement du Sénégal.

Au Sujet de la présente Cop26 dont le thème porte sur le changement climatique accusé çà et là des émissions de gaz des installations classées de catégorie 1 dans l’atmosphère, d’une part et d’autre part de cette sévérité intensifiée de l’érosion côtière et des inondations hivernales. Bargny dont la souffrance économico sociale et environnementale résulte essentiellement de sa condition écologique attend de ces assises signées des Nations Unies et de la Cop26 une correction voire une rectification des principes de sauvegarde de la vie de l’humanité sur terre

Rappel la communauté plaignante de Bargny avait plaidé pour la délocalisation de l’incertitude centrale à charbon et elle y persiste de bonne guerre

Medza artiste écologiste entrepreneur social et culturel