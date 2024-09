Un cadre de de Mimi2024 tire sur Massaly : « Il n’a pas le BFEM mais… »

Massaly ou le restant de la racaille politique qui doit disparaître !

Mme Aminata Touré parlait des docteurs en tout et rien qui n’ont appris rien et nulle part. Par élégance, elle n’a pas évoqué la racaille et raclure politiques qui qui ont prospéré sous les régimes politiques précédents. Massaly en est leur représentant. Son propre chef de parti, Abdoulaye Wade, l’avait fait jeter en prison pour avoir tenté de mettre le feu à un rassemblement politique d’un parti de l’opposition. Massaly n’a pas le BFEM mais a réussi à être PCA en étant un insulteur à gage. Après avoir abreuvé Macky Sall d’injures, il est devenu son homme de main qui l’active encore.

Quand on parle d’Economie que peu bien y comprendre Masaaly ? L’élection du Président Bassirou Diomaye Faye sonne la fin définitive de ce genre de politiciens plus proches de la racaille de faits divers. Massaly et les politiciens de son acabit doivent disparaître. En attendant, ils nous trouveront sur son chemin pour leur indiquer le chemin de… la porcherie.

Aliou Diouf

Maitrise en Algèbre

Membre de la Coordination des Cadres de Mimi2024