Un contrat de bail oppose le syndicat des pharmaciens à l’IPRES

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal (SPPS) a tenu un point de presse, ce lundi, à l’hôtel Lagon 2, pour dénoncer une violation manifeste et flagrante des testes régissant la profession pharmaceutique par l’autorité chargée de la régulation du secteur qu’est la Direction de la Pharmacie et du Médicament (DPM) et des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA applicable au bail commercial et aux fonds de commerce par l’IPRES(Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal), le bailleur, notamment le droit au renouvellement du bail (art. 123).

La Direction de la Pharmacie et du Médicament a pris la décision illégale d’instruire un dossier de transfert de la Pharmacie NATION sur le site appartenant à la PHARMACIE DAKAROISE qui est installée sur place depuis 1953. La propriétaire, Mme Aicha GOUNDIAM MBODJI a transféré de manière provisoire son officine pour cause de travaux de rénovation de l’immeuble. Cette dernière a pris la précaution d’informer au préalable son bailleur (IPRESS), la DPM et l’Ordre des Pharmaciens du Sénégal de son intention de revenir dans le local à la fin des travaux où elle tient à retrouver cet emplacement où son officine est installée depuis 62 ans. En effet, conformément aux dispositions de l’article 127 de l’Acte Uniforme, Mme GOUNDIAM MBODJI bénéficie d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit.

D’ailleurs, le SPPS a dénoncé lors de ce point de presse, l’illégalité du contrat de bail établi par l’IPRESS au profil de la Pharmacie NATION : « Il n’est pas question d’accepter qu’un bailleur, quel qu’il soit, puisse s’arroger le droit de sortir un pharmacien pour en installer un autre ». Il exige de la DPM et de l’IPRESS que Mme Aicha GOUNDIAM MBODJI, propriétaire de la GRANDE PHARMACIE DAKAROISE, puisse jouir pleinement de son droit.

Le Syndicat des Pharmaciens Privés du Sénégal utilisera tous les moyens légaux pour s’opposer à cette décision et invite tous les pharmaciens à la mobilisation pour le respect des lois et règlements, pour la confraternité et la sauvegarde de l’honorabilité de la profession.

Fatou Boundaw Manga (stagiaire)