Un élève arrive au collège avec un obus dans son sac à dos

Cela se passe en France. Plus précisément en Île-de-France. Un obus datant « probablement de la seconde guerre mondiale » et ne présentant « aucun risque » a été récupéré par un élève du Pré-Saint-Gervais, a indiqué mercredi une source policière. Le collégien, qui avait trouvé l’obus dans le canal de l’Ourcq, sera convoqué pour une procédure disciplinaire.

Un élève du Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) est arrivé mardi au collège avec, dans son sac à dos, un petit obus découvert dans le canal de l’Ourcq, entraînant l’évacuation de l’établissement, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. Peu avant 17h, le principal du collège Jean-Jacques Rousseau a fait évacuer la vingtaine de collégiens encore présents à cette heure, a indiqué le rectorat.

L’élève a récupéré l’obus en péchant à l’aimant

L’obus « de calibre 20 millimètres », « datait probablement de la seconde guerre mondiale et ne présentait aucun risque », a précisé une source policière. L’élève l’avait récupéré dans le canal en faisant de la pêche à l’aimant, selon les premiers éléments.

Les démineurs se sont rendus sur place et ont récupéré la munition qui avait été mise à l’écart dans une salle de l’établissement. Le collégien sera convoqué pour une procédure disciplinaire, a précisé le rectorat.