Mister T, alias Barracuda, l’atout musclé de L’Agence tous risques

De 1983 à 1987 aux États-Unis, durant 98 épisodes, les aventures du colonel Hannibal Smith et son équipe composée de Futé, Looping et Barracuda ont passionné les foules. L’Agence tous risques mêlait allègrement l’action et la comédie avec des intrigues très calibrées. La série tenait surtout par la sympathie inspirée par ses héros, renégats de l’armée américaine.

Parmi eux, les fans se souviennent notamment de Mister T., l’inoubliable Barracuda. Né à Chicago, Laurence Turaud a commencé sa vie professionnelle comme videur de boîte de nuit et garde du corps de personnalités. Il a ainsi protégé Michael Jackson, Steve McQueen, Diana Ross ou Mohamed Ali. C’est Sylvester Stallone qui lui a mis le pied à l’étrier dans le milieu du cinéma. En 1982, Sly a choisi Mister T. pour incarner le personnage de Clubber Lang dans Rocky 3, l’œil du tigre. Son rôle d’adversaire impitoyable de Rocky Balboa a permis à Mister T. d’être repéré par les célèbres producteurs Stephen J. Cannell et Frank Lupo, les producteurs de L’Agence tous risques. Il a donc intégré l’équipe auprès de comédiens chevronnés comme George Peppard, Dirk Benedict et Dwight Schultz.

Après l’arrêt de L’Agence tous risques, Mister T. a eu droit à sa propre série, TNT – un duo explosif, où il incarnait un ancien boxeur devenu détective privé. Cette fiction oubliée et « oubliable » a tenu trois saisons à l’antenne. Ensuite, la carrière de comédien de Mister T. n’a pas été franchement flamboyante. Il s’est contenté de quelques participations, souvent dans son propre rôle. Il a toutefois refusé de faire une apparition dans le film L’Agence tous risques, avec Liam Neeson, sorti en 2010.

Alors qu’il a participé, en compagnie d’Hulk Hogan, aux deux premières éditions de l’événement du catch Wrestlemania, Mister T. a été reçu au hall of fame de la WWE, la fédération la plus puissante outre-Atlantique. En 2017, le comédien est revenu sur le devant de la scène en participant à l’édition américaine de Danse avec les stars…Regardez comment est-il devenu…