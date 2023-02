Incroyable ! Un faux policier enceinte une mère et sa fille

Mettre enceinte une mère et sa fille, c’est l’exploit qu’a réussi un homme qui se faisait passer pour un policier. Les faits se sont produits à Zogbadjè, localité de la commune d’Abomey-Calavi au Bénin.

C’est une histoire digne d’un scénario de film Nollywoodien. Le média Palabre au Quotidien rapporte qu’homme en question a passé cinq (5) années à draguer la mère. Celle-ci finit par accepter ces avances et ils se sont mis ensemble. La dame était déjà mère d’une fille et elle vivait avec le couple dans la même maison.

L’union consommée, la maman tomba enceinte et donna naissance à un enfant. L’union consommée, la mère tomba enceinte et donna naissance à un enfant. Toutefois, il ne se déplaça pas très loin puisque que c’est sur la fille de sa femme qu’il a jeté son dévolu…

On ne sait par quel miracle, mais il réussit à convaincre la fille et à entretenir une relation avec elle. De cette relation, découleront une grossesse et un nouveau-né. L’homme avait donc réussi à enceinter la mère et la fille et à avoir un enfant avec chacune d’entre elles.

Plus tard, la maman et la fille ont découvert que le père de leurs enfants n’était pas policier comme il le prétendait. De son côté, l’homme en question se dit fier de ses œuvres et est prêt à épouser la maman et la fille.

