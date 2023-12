Abidjan…Un gang fabrique des faux billets de la CAN et de…

Les éléments du commissariat de police du 9ème arrondissement de Marcory sous la conduite du commissaire de police, chef de service, Traoré Pierre, ont interpellé, le jeudi 21 décembre 2023, 6 membres d’un dangereux gang de faussaires, spécialisés dans la confection de faux tickets aussi bien des concerts prévus pour se tenir en cette fin d’année que des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023).

Les éléments de la Police Nationale notamment ceux du commissariat de police du 9ème arrondissement de Marcory ont réalisé un beau coup de filet, le jeudi 21 décembre 2023, en interpellant 6 membres d’un dangereux gang de faussaires spécialisés dans la confection de faux tickets aussi bien des concerts prévus pour se tenir en cette fin d’année que des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023)

Une opération sous la conduite du Commissaire Traoré Pierre

En effet, selon notre confrère Le Jour Plus qui livre cette information, cette opération couronnée de succès a été menée sous la conduite du commissaire de police, chef de service, Traoré Pierre. En attendant le démantèlement de tous les membres de ce réseau de faussaires, l’enquête suit son cours.

Le confrère rappelle que les mois de novembre et de décembre sont des moments choisis par des organisateurs de spectacle pour offrir aux populations des prestations d’artistes de renom. C’est dans cette veine que se produit le samedi 23 décembre 2024, à l’Ivoire Golf club, le rappeur, chanteur et auteur-compositeur français Ninho. Il en sera de même pour l’auteur-compositeur-interprète, danseur et producteur congolais Fally Ipupa qui sera également en spectacle à Abidjan, les 23 et 24 décembre 2023.

Ils ont eu la répréhensible idée de confectionner de faux tickets vendus sur le marché

Alors que les différentes équipes sont à l’œuvre pour la réussite de ces évènements, un gang de faussaires constitué en grande partie d’imprimeurs s’active à porter un coup aux initiateurs. Ils ont eu la répréhensible idée de confectionner de faux tickets vendus sur le marché.

25 millions de FCFA de faux tickets en leur possession

Ils procèdent également à la vente à moitié prix de ces faux tickets sur les réseaux sociaux et font livrer ces tickets par les services de livraison. Lorsque leur sale besogne a été découverte, une enquête a été ouverte par la police et elle a permis l’interpellation de six individus en possession de faux tickets d’une valeur de 25 millions F CFA.

Ce gang de faussaires ont dans leur viseur les tickets pour assister aux matches de la Can qui a lieu à Abidjan à partir du 13 janvier 2023. Ils confectionnent aussi des faux tickets ventilés par leur réseau. La police est à pied d’œuvre pour mettre hors d’état de nuire ce gang qui occasionne des pertes d’environ 100 millions F CFA aux organisateurs de ces évènements.

Source Linfodrome