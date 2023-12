Amadou Ba ne gagnera pas sans Macky…Et gouvernera avec lui

Le Conseil national de l’APR transformé en Congrès extraordinaire, a, à l’unanimité, choisi le Premier ministre Amadou Ba comme le candidat de ce parti. Les républicains ont emboîté le pas aux socialistes de Aminata Mbengue Ndiaye et aux progressistes de Moustapha Niasse. L’AFP, l’APR et le PS, principaux alliés de la coalition Benno Bokk Yaakaar ont ouvert la voie à une victoire dès le 1er tour au candidat Amadou Ba. Macky Sall étant toujours le Président de la Conférence des leaders de Benno, Amadou Ba ne pourra rien faire sans lui. Sa victoire le 25 février 2024 ne sera possible que par Macky Sall.

Macky Sall a habillé Amadou Ba dans ses habits de candidat de la coalition BBY à la présidentielle de 2024. Mais il ne lui a rien légué. Macky Sall est un politicien qui ne cède rien. Ni à ses adversaires ni à ses partisans. Macky garde tout pour lui. Macky veut être celui qui tire les ficelles et il vient de le démontrer lors du Conseil national de l’APR transformé en Congrès extraordinaire.

Macky Sall a certes choisi Amadou Ba comme candidat. Mais le congrès extraordinaire de l’APR a reconduit Macky Sall au poste de Président du Parti. Avec ce titre, Macky Sall reste aussi Président de la Conférence des Leaders de Benno Bokk Yaakaar. Donc Macky garde sa toute puissance et cela au-delà du 25 février 2024 même si Amadou Ba devient Président de la République.

Macky sera toujours l’homme fort qui dirigera le parti et la coalition Benno Bokk Yaakaar. Et Amadou Ba sera sous le contrôle du parti APR et de la Coalition Benno. Macky Sall ne s’est jamais trompé en choisissant Amadou Ba comme candidat de BBY à défaut de sa candidature, puisqu’il ne peut pas prétendre à un troisième mandat.

Cependant Macky Sall a tout fait pour que, après l’élection présidentielle de février 2024, si son candidat est élu, qu’il reste lui le maître du jeu. C’est dire qu’il aura toujours tous les atouts entre ses mains. C’est dire que Macky Sall aura toujours la mainmise sur les affaires de la politique de l’Etat. Macky Sall n’est pas un homme politique né de la dernière pluie. Il sait bien qu’Amadou Ba élu Président de la République, c’est la continuité de son entreprise de développement pour le Sénégal.

On sait que le Président de la République a réalisé beaucoup de chantiers et la finalisation de certains lui tient à cœur. L’ambition de Macky Sall est de placer le Sénégal sur la route de l’émergence. Cette ambition est telle qu’il a même élaboré le Plan Sénégal Emergence (PSE) dont justement celui qu’il a choisi pour être le candidat de BBY à l’élection présidentielle, a été un des principaux rédacteurs.

Macky Sall tient à la continuité, mais aussi à garder une emprise de la politique des affaires de l’Etat après son départ du pouvoir. Il conserve le poste de Président de l’APR mais également celui de la Conférence des leaders de BBY. Macky Sall même s’il ne sera pas le prochain de la République du Sénégal du fait de son renoncement à se présenter à une troisième candidature, sait qu’avec Amadou Ba aux commandes de la République, il gardera une influence sur la conduite des affaires de la nation.

Ainsi, tous ses vœux de conduire le Sénégal dans la voie de l’émergence vont rester intacts, car sachant qu’avec Amadou Ba, il y aura toujours la continuité. Macky Sall n’a pas choisi par hasard Amadou Ba pour qu’il soit le candidat de BBY. Macky Sall a vu venir de loin lorsqu’il avait nommé Amadou Ba comme Coordonnateur de BBY. C’est depuis ce moment-là que la machine avait été mise en branle pour qu’il soit désigné le candidat de BBY à l’élection présidentielle.

Macky Sall ne sera pas le prochain Président de la République, mais le candidat de BBY qu’il a choisi garde toutes les chances de le succéder en s’appuyant durant la campagne électorale sur toutes les réalisations effectuées durant ses deux mandats. Même hors de la présidence de la République, Macky Sall restera toujours un homme fort de la politique au Sénégal.

Il gardera une influence sur la conduite des affaires de la nation, si Amadou Ba est élu prochain Président de la République. C’est pourquoi, il l’a choisi comme candidat de BBY. Macky Sall assure ses arrières.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn