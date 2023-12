Comment Macky peut sauver Barthélémy Dias de…

C’est vraiment gaté entre Barthélémy Dias et Ousmane Sonko ! Les amis d’hier sont devenus les pires ennemis aujourd’hui. La réaction des partisans du leader de l’ex Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) après l’annonce de la Cour suprême, dans l’affaire Ndiaga Diouf, suffit amplement pour en avoir le coeur net. Le maire de Ziguinchor et sa bande accusent l’édile de Dakar d’être un traître. Alors ils lui souhaitent tout le mal du monde avec son mentor. Mais les patriotes risquent de déchanter avant l’élection présidentielle du 25 février 2024.

Le verdict est sans appel pour Barthélémy Dias qui avait saisi la Cour suprême. Ce, pour contester le verdict en première instance dans l’affaire Ndiaga Diouf. La Cour a rejeté le pourvoi en cassation déposé par Barthélémy Dias, député maire. Cette décision clé confirme le jugement précédemment rendu en appel. Dias-fils est condamné aux dépens. Il devra supporter les frais judiciaires associés à cette procédure de cassation. Cette décision met un point final à la tentative du poulain de Khalifa Sall de renverser le jugement en appel. Il devra par conséquent payer les 25 millions à la famille de la victime.

Cette décision a fait réagir ses nouveaux ennemis de l’opposition. Sur les réseaux sociaux, les partisans de Ousmane Sonko ont laissé éclater leur joie. Faut dire que les patriotes en veulent toujours à Barthélémy «Judas» Dias. Depuis que lui et Khalifa ont accepté d’aller au dialogue, ils sont devenus les cibles à abattre. Si ce verdict fait danser les membres de l’ex Pastef, c’est parce qu’ils espèrent que Barthélémy Dias va perdre son mandat de député. Mais les pastéfiens espèrent voir une délégation spéciale à la mairie de Dakar. Une revanche au moment où leur leader croupi en prison depuis le 31 juillet 2023.

Mais les partisans de Sonko ne doivent pas danser plus vite que la musique. Cette décision n’est en rien une contrainte pour Barth. La seule chose qui est en sursis actuellement, c’est le poste de député du maire de Dakar. L’article 51 du chapitre 13 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale dispose : « Le député qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive est radié de la liste des députés de l’Assemblée nationale sur demande du ministre de la Justice ». Si ce texte est appliqué, il ne sera plus député. Ce qui va pénaliser Khalifa Sall qui mise sur le parrainage des élus.

Si le leader de Taxawu Sénégal a été victime du même article en 2019, Barthélémy Dias pourrait en échapper. En allant au dialogue, le maire de Dakar s’est ouvert un couloir. Pour que cette disposition du règlement intérieur s’applique, il faudrait que le ministre de la Justice en fasse la demande. Ce qui n’est pas encore à l’ordre du jour. N’étant pas candidat, Barth ne représente aucun danger pour le pouvoir. Et avec les engagements pris lors du dialogue, on ne verrait pas Macky Sall compromettre les chances de Khalifa Sall qu’il a grâcié pour lui permettre d’être candidat.

En faisant d’une socialiste Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Macky Sall sauve davantage Barthélémy Dias. Contrairement à son prédécesseur, Aïssata Tall Sall sait quand prendre des décisions un peu plus humaines. Elle ne va sûrement pas compromettre la candidature d’un de ses anciens camarades de parti. Tout en sachant que l’éjection de Khalifa Sall de la présidentielle sera un danger pour le candidat de Benno Bokk Yakaar. Sonko et son plan B auront un couloir libre pour foncer sur le Palais.

Si Khalifa Sall et Barthélémy Dias sont allés au dialogue, c’est pour parer à cette éventualité. Ils ont lâché du lest pour espérer avoir une porte de sortie. Si le ministre de la Justice demande la radiation du député-maire de Dakar, il donnera raison à Ousmane Sonko et Cie. Comme quoi l’avenir politique de Barth est toujours entre les mains du pouvoir. Mais le régime ne devrait pas en faire une arme pour abattre un allié tel que l’ennemi public numéro un de Ousmane Sonko. «L’ennemi de mon ennemi est mon ami», dit-on. Et en politique toute alliance est bonne.

Le verdict de la Cour suprême vient creuser davantage le fossé qui sépare Barth et Sonko. Le petit jubilé des patriotes sur les réseaux sociaux prouve qu’ils ne veulent plus de lui aux côtés du maire Ziguinchor. Le pouvoir doit saisir le ballon en faisant de Dias-fils un allié. Pour cela, les hommes du Macky doivent éviter toute tentative de faire perdre au maire de Dakar son mandat de député. Sinon, ils tomberont dans le piège de leurs adversaires.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru