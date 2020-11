Un gouvernement de consensus ?

Ça y est le remaniement ministériel tant attendu est arrivé et nombreux sont les analystes déçus sur le choix des hommes mais moi je me concentre plutôt sur les choix de l’homme d’état qu’est le Président de la République.

Il faut noter qu’on a tous été pris par contre pieds tant pour certains on attendait des changements et tant pour d’autres on ne s’y attendait pas du tout alors c’est le cas Idrissa Seck qui reste l’énigme de cette liste.

Je tiens toujours à féliciter son excellence mais aussi à me poser les mêmes questions que des millions de sénégalais se posent actuellement, sommes-nous prêt à travailler ensemble si oui alors c’est le Sénégal qui gagnera à la fin.

Le choix porté sur le Président Idrissa SECK, n’est pas sans doute fortuit mais force est de reconnaître que ce dernier demeure un homme d’État et si ses convictions restent intactes, j’ose espérer que le pays en bénéficiera au contraire on dira qu’on aura essayer. Il faut analyser l’entrée des nouveaux ministres et autres dignitaires avec du recul et non bercer dans le sensationnel émotif. Oui les sénégalais sont fatigués me dira-t-on mais nous sommes tous dans le même bateau et on doit continuer à faire confiance au chef et ce, malgré des évènements pas en sa faveur. Je ne demeure pas moins perplexe en tant qu’intellect mais ma foi me dit que pour une fois j’ai droit de croire à une union dans la divergence. On attend beaucoup même de cette nouvelle équipe et j’ose espérer que ce choix sur les personnes portera ses fruits illico presto car le temps passe mais presse aussi pour les sénégalais Lambda qui n’ont que leur espoir et difficile quotidien comme rêve d’un Sénégal unifié ou juste d’un pays qui est sur les bonnes rails d’une émergence tant prônée mais qui tarde encore à être effective.

Adama DIAW FARA

APR commune de GNITH