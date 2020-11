Babacar Justin Ndiaye s’est prononcé sur la nouvelle alliance entre le président Macky Sall et son dauphin Idrissa Seck. L’analyste politique voit la main de la France qui pour des questions d’intérêt, veut coûte que coûte continuer a exercer un droit de regard sur la vie politique et la gestion du pays. Babacar Justin Ndiaye, fidèle dans ses sorties s’est livré à un exercice de communication.

« Soit nous nous battons fermement pour élire Ousmane SONKO et reprendre notre pays des mains de la France qui a la mainmise sur notre économie, nos ressources et autres, ou nous laissons Macky léguer le pays à Idy. Ce qui signifiera que le Sénégal continuera à être sous la tutelle de la France encore pour de très longues années et demeurera dans la pauvreté extrême. Soyons déterminés et fermes à nous battre au prix de nos vies, les dealers sont prêts à tout. Nous connaissons déjà les positions de Idrissa SECK sur les questions du FCFA et la gestion de nos ressources, elles ne sont pas loin de celles de Macky SALL. Les deux sont issus de la même école et appartiennent à la même idéologie politique qui est celle de l’international libéral », a dit Babacar Justin Ndiaye.