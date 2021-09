Un grand chanteur demande qu’Alpha Condé soit jugé pour les tueries

Invité de l’émission “Mirador” de la radio FIM fm, ce jeudi 9 septembre 2021, l’artiste engagé Tiken Jah Fakoly, sans détour, a exigé que l’ancien président Alpha Condé soit jugé pour les tueries survenues sous son règne.

Selon la figure de la nouvelle scène reggae ivoirienne, c’est pour éviter que le prochain président guinéen élu ne fasse la même chose.

«La conscience humaine a besoin d’exemple. Si on ne corrige pas les erreurs on va toujours continuer à faire des erreurs. La CEDEAO est un club d’ami. Même l’Union africaine quand les présidents se retrouve en Éthiopie, il n’y a pas de résultats… Alpha doit répondre de ses actes , des personnes ont été tuées pendant son règne, on parle de 100 morts et c’est un problème. En Afrique il faut qu’on montre l’exemple. Si on ne montre pas l’exemple, celui qui va venir après Alpha Condé va faire la même chose. On a besoin d’exemple », a-t-il lancé.

Pour rappel, le professeur Alpha Condé a été éjecté du pouvoir dimanche dernier par un coup d’État militaire dirigé par colonel Mamady Doumbouya.