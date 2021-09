Son pasteur le vire de l’église parce qu’il n’a plus d’argent

C’est l’histoire d’un jeune homme qui a été chassé du bureau de son pasteur parce qu’il a dit à ce dernier qu’il est dans l’incapacité de payer sa dime.

En effet, il est passé voir l’homme de Dieu pour lui expliquer sa situation financière qui s’est détériorée et qu’il va arrêter de payer sa dime pour un moment. Le pasteur n’a pas voulu l’écouter.

Bonjour ABK, j’ai écouté la confession d’hier et ça m’a poussé vraiment à envoyer aussi mon histoire.

Je m’appelle serges Alain, j’ai 42 ans, je suis commerçant et fervent croyant dans ma congrégation… J’ai même un siège qui m’avait été dédié quelle que soit mon heure d’arrivée personne ne l’occupait.

Tel était la volonté de notre bien aimé PASTEUR et quand il intime quelque chose, personne ne conteste sa volonté. Depuis le début de la crise sanitaire, mes affaires ont reçu un sérieux coup de frein ABK, je me trouvais en Chine quand la crise a débuté… À cette époque, il y a même eu une chasse aux sorcières contre les noirs, nous n’étions admis nulle part, un africain se faisait molesté facilement et librement quand il était aperçu dans la rue.

J’ai tout de même pu rentrer au bercail après un moment intense de terreur dans ce pays. Et pour moi, l’endroit par excellence où je devais être réconforté c’est bel et bien mon église.

À mon arrivé, j’ai constaté que l’accueil n’était pas enthousiasmé.

MON PASTEUR m’a accueilli avec des reproches : » mais Serges Alain, tu n’es pas serieux, tu m’as abandonné à mon triste sort; j’avais tellement mis d’espoir sur toi, vraiment je suis déçu . »

À écouter cela sortant de sa bouche, je tombais des nus ABK.

Un monsieur pour qui j’ai toujours été large . Je lui ai acheté sa première voiture et aujourd’hui, il me traite comme de la merde.

MON PASTEUR n’est t-il pas au courant de ce qui se passe sur toute la planète ?

N’est t-il pas au courant que la crise sanitaire a tout changé et ralenti l’économie mondial ?

Il a balayé du revers de la main tout ce que j’essayais de lui expliquer.

J’étais celui qui cotisais le plus dans notre congrégation normale mes affaires marchaient bien mais là, j’ai trois conteneurs avec ma marchandise qui sont restés plus longtemps que prévu au port. et 3 quarts de ma marchandise a péri.

Le prophète s’est obstiné à ne rien comprendre et

me demande plutôt de laver mon affront et de cotiser à nouveau sinon, le Seigneur ne bénira pas mes affaires .

C’est la seule condition.

Alors, j’ai pris mon courage à deux mains et je lui ai posé une question que je n’espérais jamais lui poser :

» Prophète est-ce que la dîme est obligatoire? »

Son regard est devenu directement glacial et outré . Il m’a demandé de quitter immédiatement son bureau, que je venais de lui faire la plus grande offense de sa vie .il manquait seulement qu’il m’assène un coup de point, tellement cette question l’avait contrarié,

j’ai quitté les lieux mais je n’en revenais pas de ce qui venait de se passer.

Le dimanche suivant à mon arrivé, le siège qui m’était dédié était désormais occupé par un autre adepte de notre congrégation .

Je suis allé m’asseoir poliment au fond de la salle .

Quelques mois après cet incident, mon PASTEUR et moi sommes devenus distants.

Je n’assiste plus normalement aux messes, mon enthousiasme, ma foi ont foutu le camp ainsi que ma motivation.

Je me sens perdu, comment ramener mon PASTEUR à la raison ?