Le pasteur accuse un vieillard de sorcellerie et le fouette

Une vidéo choquante dans laquelle un homme fouette violemment avec les tiges de macabo un vieillard assis par terre. La scène a choqué les internautes. Après recoupements, les sources indiquent qu’il s’agit d’une affaire de sorcellerie dont le vieux est accusé.

Le jeune homme en question dans la vidéo est un prêtre qui se nomme Amouguy Cyprien Beaugos. Les faits se sont produits à Adzap-si dans le département du Nyong et So’o. Le jeune homme accuse le vieillard de s’être introduit au presbytère en son absence. Le vieux nie ces accusations et subit de plus en plus fort la violente bastonnade du prêtre qui lui reproche d’avoir essayé des pratiques de sorcellerie dans son église.

Sans se débattre face aux violents coups, le vieillard continue de clamer son innocence. L’insoutenable scène a été au cœur de l’émission Tour d’horizon sur Vision 4. La chaîne bleue a dépêché son reporter Raoul sur place pour relater ce qui s’était réellement passé entre le curé et le vieillard.