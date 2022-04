Un international Français voit le Sénégal en quart de finale de la Coupe du Monde

L’équipe du Sénégal a-t-il tapé dans l’œil des plus grand analystes et chroniqueurs de football après ses brillantes prestations lors de la coupe d’Afrique des nations de Football (CAN) et à la qualification en coupe du monde qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 janvier 2022 ? Les Lions du Sénégal sont dans tous les pronostics. Ils ne sont pas vus en finale…Mais ils sont dans pronostiqués dans l’avant dernier tournant du tournoi intercontinental…Le Sénégal serait la seule nation africaine à atteindre les quarts de finale selon un international français

Et c’est Johan Micoud (entouré sur la photo), l’ex-international français qui a joué aux côtés de Zidane et faisait partie de l’aventure des Bleus en coupe du monde 2002 à Séoul où les Lions de la Téranga ont battu la France, qui donne son pronostic pour les phases finales de la coupe du monde au Qatar. Johan Micoud voit le Sénégal comme seule équipe africaine à atteindre les quarts de finale de la Coupe du Monde et l’équipe de France aller jusqu’en finale, où elle affronterait l’Espagne selon ses pronostics.

Johan Micoud est chroniqueur pour La chaîne L’Équipe.

Micoud voit Sénégal en quart de finale de la coupe du monde et un France-Espagne en finale

« On le fait sept mois à l’avance quand même. C’est un peu au feeling », a souri Micoud avant de se lancer dans ses pronostics.

« Sénégal contre les États-Unis, je vois le Sénégal. Ensuite, Argentine-Pérou, je mets Argentine. Espagne-Maroc, Espagne. Brésil-Uruguay, Brésil. France-Mexique, France sans hésitation. Angleterre-Pays-Bas, je vais dire Pays-Bas même si personne n’y croit. Belgique-Allemagne, je mets une option sur l’Allemagne. Portugal-Cameroun, je mets Portugal. » a-t-il dit avant de pronostiquer les quarts de finale

« Ensuite en quarts, je vois l’Argentine face au Sénégal. Espagne-Brésil… Espagne. France-Pays-Bas, France. Allemagne-Portugal, Allemagne. En demi-finales, j’espère me tromper mais je vois l’Espagne contre l’Argentine même si je veux que Messi finisse en beauté. France-Allemagne, je mets la France. Après France-Espagne en finale, je vous laisse vous débrouiller même si je pense que collectivement, l’Espagne est plus forte mais on a les individualités. Donc sur un match, ça peut le faire”, a conclu Johan Micoud. Les paris sont lancés.

La Rédaction de xibaaru